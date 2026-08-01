Paraná: Caminhão utiliza área de escape na BR-277 e evita grave acidente em Morr

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Paraná: Caminhão utiliza área de escape na BR-277 e evita grave acidente em Morretes
Um caminhão carregado com aproximadamente 40 toneladas de soja utilizou a área de escape da BR-277, no km 36, sentido Litoral, em Morretes, na manhã deste sábado (1º).
O veículo entrou na estrutura de segurança e foi contido poucos metros depois, evitando que continuasse pela rodovia e reduzindo o risco de um acidente de grandes proporções.
O motorista foi atendido pelas equipes da concessionária EPR Litoral Pioneiro e, felizmente, não sofreu ferimentos. A ocorrência também não provocou interdição da pista, mantendo o fluxo normal de veículos.
Desde que foi reativada, há pouco mais de dois anos, a área de escape da BR-277 já contribuiu para evitar diversos acidentes e ajudou a preservar cerca de 120 vidas.
🎥 Vídeo e informações: EPR Litoral Pioneiro
✍️ Redação: Cafelândia 24H
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