Guarda Municipal revela como impediu que caminhonete furtada fosse levada ao Paraguai

A recuperação de uma caminhonete Ford F-1000 furtada em Cascavel, na madrugada deste domingo (2), evitou que o veículo fosse levado para o Paraguai poucas horas após o crime. Em entrevista, o guarda municipal Adinei detalhou como ocorreu a abordagem e reforçou o alerta para o aumento desse tipo de furto no município.

Segundo o agente, a Patrulha Ambiental da Guarda Municipal realizava patrulhamento pela BR-163, na região da Sede Alvorada, quando os ocupantes da caminhonete despertaram suspeitas. A equipe decidiu realizar a abordagem e, durante a fiscalização, os dois homens confessaram que o veículo havia sido furtado em Cascavel e seria levado até Guaíra, de onde seguiria para o Paraguai.

Adinei destacou que a atuação rápida da Guarda Municipal impediu que o plano fosse concretizado. Ele também ressaltou que todos os setores da corporação têm reforçado o policiamento diante do aumento no número de furtos de caminhonetes registrados nos últimos dias em Cascavel.

Após a recuperação, a F-1000 foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil para ser devolvida ao proprietário. Os dois suspeitos permaneceram presos e foram apresentados à Polícia Judiciária, que dará sequência às investigações sobre o caso.