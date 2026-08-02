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Por que Caiado, Zema e Renan não empolgam eleitores de direita

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Por que Caiado, Zema e Renan não empolgam eleitores de direita

Apesar de figurarem entre os presidenciáveis como opções da direita para 2026, Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (PSD) e Renan Santos (Missão) ainda não conseguiram empolgar os eleitores nem repetir nas pesquisas de intenção de voto a projeção política que conquistaram nos últimos anos. O que explica esse cenário? A Gazeta do Povo entrevistou analistas políticos para responder à pergunta.

Sondagens eleitorais recentes mostram que os três pré-candidatos ainda enfrentam dificuldades para converter projeção política em intenção de voto no primeiro turno. Por exemplo, um levantamento do instituto Real Time Big Data divulgado no último dia 21 coloca o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança no primeiro turno, com 40%, enquanto Renan Santos e Ronaldo Caiado aparecem tecnicamente empatados dentro da margem de erro, com 9% e 7%, respectivamente, e Romeu Zema, 2%.

Quando a sondagem se refere a um eventual segundo turno, o quadro é diferente. Caiado é o único dos três que aparece numericamente à frente de Lula (44% a 43%), em empate técnico dentro da margem de erro. Zema perderia do petista por 44% a 38%, se a eleição fosse hoje, enquanto Renan Santos registra 35% contra 44% de Lula — Flávio Bolsonaro (PL) soma 33% no cenário de primeiro turno e fica empatado dentro da margem de erro no segundo turno, com 42%, enquanto Lula tem 45%.

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