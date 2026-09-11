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🚨 JOVEM DE 18 ANOS MORRE APÓS GRAVE ACIDENTE NA PR-317
Pedro Henrique Altran Mattiusi, de 18 anos, morreu nesta quinta-feira (10), após não resistir aos ferimentos provocados por um grave acidente de trânsito ocorrido na última terça-feira (8), na PR-317, próximo a Ponte do Rio Piquiri, na divisa de Formosa do Oeste com Quarto Centenário.
Pedro conduzia uma motocicleta Honda quando se envolveu em uma colisão lateral com uma Toyota Hilux.
Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, a caminhonete era conduzida por um homem de 61 anos, que não ficou ferido. Conforme o levantamento realizado no local, o motorista seguia por uma estrada rural, no sentido da Comunidade Consolata para Formosa do Oeste, e, ao acessar a PR-317, ocorreu a colisão com a motocicleta, que trafegava no sentido de Formosa do Oeste ao Rio Piquiri.
Pedro sofreu ferimentos graves e foi socorrido pelo SAMU, sendo encaminhado inicialmente ao Hospital de Formosa do Oeste. Devido à gravidade do quadro, precisou ser intubado e posteriormente transferido para Cascavel, onde permaneceu internado em uma UTI.
Apesar dos esforços das equipes médicas, o jovem faleceu nesta quinta-feira (10).
Morador de Formosa do Oeste e muito querido pela comunidade, Pedro era estudante do curso Técnico em Eletromecânica Integrado ao Ensino Médio do IFPR Campus Assis Chateaubriand, turma de 2024.
O IFPR Campus Assis Chateaubriand divulgou uma nota de pesar e manifestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas do estudante.
A morte precoce de Pedro Henrique causou grande comoção e deixa Formosa do Oeste de luto, com inúmeras manifestações de pesar e solidariedade à família.
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