MPPR denuncia 333 pessoas investigadas a partir da Operação Panóptico por participação em organização criminosa com atuação a partir de presídios

Apurações conduzidas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Paraná no âmbito da Operação Panóptico, que investiga atuação de organização criminosa de abrangência nacional a partir de presídios, resultaram no oferecimento de denúncias criminais contra 333 pessoas investigadas pelos possíveis atos ilícitos apurados.

A Operação Panóptico foi deflagrada em junho deste ano com o cumprimento de 304 mandados de prisão e 255 de busca e apreensão em quatro estados: Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Os investigados são requeridos criminalmente em 72 denúncias oferecidas ao Judiciário pelos dez Núcleos Regionais do Gaeco (Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Ponta Grossa, Paranaguá e Umuarama).

Crimes – Nas denúncias, são imputados aos investigados os crimes de favorecimento ao domínio social estruturado (previsto no artigo 3º da Lei 15.358/2026, a chamada Lei Antifacção) e de integrarem organização criminosa (artigo 1º, § 1º da Lei 12.850/2013).

Atuação integrada – As investigações da Operação Panóptico foram conduzidas a partir de atuação integrada com a Secretaria de Segurança do Paraná, com ampla participação de todas as forças policiais do estado (Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal e Polícia Científica), e envolveu cerca de mil policiais de 204 equipes. Parte das buscas (92) e dos mandados de prisão (176) foi cumprida em estabelecimentos prisionais, pois diziam respeito a investigados já encarcerados.

De acordo com as apurações, os investigados integravam uma organização criminosa ultraviolenta que atua nacionalmente a partir de presídios. Entre os denunciados, estão integrantes da alta cúpula desta organização, incluindo um dos líderes máximos no estado do Paraná, além de outros que exerciam outras funções na agremiação.

Matérias anteriores:

26/08/2026 – Gaeco de Londrina denuncia 49 pessoas investigadas na Operação Panóptico, que apura organização criminosa com atuação nacional a partir de presídios

15/06/2026 – Gaeco deflagra megaoperação contra o crime organizado, com o cumprimento de 559 mandados no Paraná e mais três estados

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