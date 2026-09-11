Ministro André Mendonça retira sigilo do Caso Master após solicitação do presidente do STF Edson Fachin

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A determinação, ocorrida na noite da última quinta-feira (10), permite que informações sobre o inquérito que apura supostas fraudes financeiras sejam publicizadas. O caso, que é um dos temas de alta relevância no Judiciário, segue para análise do plenário na próxima terça-feira (15).
Conforme informação divulgada pelo portal Banda B, a medida busca garantir mais transparência às apurações que envolvem a instituição financeira e possíveis desdobramentos que interessam ao próprio Supremo.
O ministro Edson Fachin tomou a decisão de ofício, o que significa que agiu por iniciativa própria, sem necessidade de provocação externa. Fachin argumentou que a publicidade dos autos é essencial para o esclarecimento de pontos fundamentais das investigações.
Entre os documentos que se tornam públicos estão os procedimentos que culminaram na prisão de Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, ocorrida em março deste ano. O processo também detalha mensagens trocadas entre Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes.
Como relator da matéria no STF, André Mendonça confirmou a retirada do sigilo e iniciou os trâmites administrativos. O objetivo é enviar uma cópia integral de todo o conteúdo para a Presidência e para os gabinetes dos demais ministros da Corte.
Apesar da abertura dos dados, o ministro estabeleceu uma exceção importante. Diligências que ainda dependam de sigilo para garantir o sucesso das investigações poderão ser mantidas sob proteção, caso a medida seja considerada indispensável.
A movimentação no Supremo ocorreu poucas horas depois de a revista piauí buscar um posicionamento do STF sobre uma série de reportagens que detalhava informações contidas no inquérito.
O que é o Caso Master? Trata-se de um inquérito que investiga supostas fraudes financeiras envolvendo o Banco Master e figuras centrais ligadas à instituição.
Quem determinou a retirada do sigilo? O ministro Edson Fachin solicitou a medida, e o ministro André Mendonça, relator do caso, a executou.
Quais documentos foram liberados? Foram liberados os autos da investigação que levou à prisão de Daniel Vorcaro e os processos que contêm mensagens entre ele e o ministro Alexandre de Moraes.
Toda a investigação está pública agora? Não. Mendonça manteve o sigilo apenas para diligências específicas que ainda dependem dessa proteção para ocorrerem.
Quando o STF vai analisar o caso? A previsão é que o plenário do Supremo Tribunal Federal analise o processo na próxima terça-feira, dia 15 de setembro.