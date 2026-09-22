Jovem de 26 anos desaparece após embarcar em carona por aplicativo no Paraná

Último contato foi às 22h23 em Candói; Polícia Militar do Paraná pede informações sobre Amanda Marcondes de Oliveira

Uma jovem de 26 anos, identificada como Amanda Marcondes de Oliveira, desapareceu após embarcar em uma carona por aplicativo no domingo (21). A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar do Paraná e relatada pelo CGN.

Segundo o boletim de ocorrência, Amanda embarcou na BR-277, próximo à empresa Belplast, em Cascavel. O último contato registrado foi uma mensagem enviada ao irmão às 22h23, quando ela estava em Candói, no Posto Três Pinheiros.

Detalhes do desaparecimento

De acordo com o boletim de ocorrência e com a reportagem do CGN, a carona estava sendo conduzida por uma mulher; o modelo do veículo não foi informado. Após a mensagem das 22h23, Amanda deixou de responder mensagens e atender ligações.

Ainda conforme o relato ao CGN, até por volta das 10h da segunda-feira o celular de Amanda continuou a receber chamadas e mensagens pelo WhatsApp sem retorno. Depois desse horário, o aparelho passou a indicar que estava desligado.

Características e roupas

A reportagem traz a descrição física de Amanda: aproximadamente 1,65 m de altura, cerca de 60 kg, cabelo castanho escuro longo, olhos castanhos claros e pele branca. No momento em que foi vista pela última vez, ela usava shorts preto, camiseta verde e tênis azul.

Ação da polícia e como informar

A Polícia Militar do Paraná registrou o caso e solicita que qualquer pessoa com informações sobre o paradeiro de Amanda entre em contato com o 6º BPM ou com a Polícia Militar pelo telefone 190, segundo o CGN.