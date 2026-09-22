Tio de Matheus, de 9 anos, é liberado pela Justiça após criança ser baleada em Guarapuava

Justiça concedeu liberdade provisória a Anthony Gustavo, 19; MP-PR citou réu primário e permanência no local; ele saiu com tornozeleira

O tio de Matheus Lourenço Barbosa, criança de 9 anos que foi baleada na cabeça enquanto jogava videogame em casa, foi liberado pela Justiça nesta terça-feira (22). O jovem Anthony Gustavo Mueller Souza Lourenço, de 19 anos, havia sido preso em flagrante no sábado (19), data do incidente em Guarapuava (PR).

O Hospital Universitário de Ponta Grossa confirmou morte encefálica de Matheus na segunda-feira (21) e a família autorizou a doação de órgãos.

O que a polícia e o suspeito disseram

Segundo a Polícia Militar do Paraná (PM-PR), os agentes foram acionados para atender um disparo de arma de fogo e encontraram a criança baleada na cabeça. Aos policiais, o tio disse que estava com amigos quando o disparo ocorreu e afirmou que estava “brincando com a arma”; declarou também que o tiro foi acidental.

Ainda conforme a PM-PR, após o disparo Anthony teria deixado a arma cair no chão e um dos amigos teria pegado o objeto e fugido. O suspeito inicialmente apontou um amigo como quem levou a arma, depois mudou a versão e indicou outra pessoa. Uma adolescente de 16 anos que estava no local foi levada à delegacia e, segundo a corporação, apresentou contradições no relato.

Arma, perícia e acusações

Até a publicação da reportagem a arma não havia sido localizada, informou a polícia. Em busca pessoal, os agentes encontraram uma cápsula de munição calibre .32. A Polícia Civil do Paraná (PC-PR) informou que Anthony foi autuado inicialmente por tentativa de homicídio qualificado e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Situação judicial e defesa

O Ministério Público do Paraná (MP-PR) informou que a Justiça concedeu liberdade provisória ao suspeito por ele ser réu primário, por ter permanecido no local da ocorrência e por outras circunstâncias apontadas na decisão, que considerou faltar requisitos para a prisão preventiva. Anthony foi liberado mediante o uso de tornozeleira eletrônica.

Em nota, a defesa do jovem expressou tristeza pelo ocorrido, afirmou que se trata de um acidente e que Anthony “assume inteira responsabilidade pelos fatos”, informou ter prestado socorro imediato e estarem colaborando com as investigações.