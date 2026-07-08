JOVEM DE JURANDA MORRE 55 DIAS APÓS ACIDENTE E COMOVE REGIÃO

A morte de Marcos Vinícius Agulhon, de 37 anos, conhecido carinhosamente como “Urso”, causou grande comoção nas cidades de Juranda e Mamborê. O jovem faleceu após permanecer 55 dias internado em estado grave, em decorrência de um acidente com motocicleta ocorrido em abril.

O acidente aconteceu no dia 19 de abril, na estrada da comunidade Lajeado, localizada na zona rural entre Juranda e Mamborê. Marcos retornava para casa após ajudar na festa da igreja da comunidade, quando sofreu uma queda de moto.

Ele foi socorrido e encaminhado para um hospital em Campo Mourão, onde permaneceu internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), lutando pela vida durante 55 dias. Na noite de terça-feira (16), infelizmente, não resistiu aos ferimentos.

A notícia da morte provocou uma onda de solidariedade e homenagens nas redes sociais. Amigos e familiares destacaram o carinho e os fortes laços que Marcos mantinha com as cidades de Juranda e Mamborê, mobilizando centenas de mensagens de apoio à família neste momento de luto.

Aos familiares e amigos, os nossos sentimentos neste momento de dor.

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