Governo Trump rebate Itamaraty e diz considerar ‘absurda’ hipótese de ação militar dos EUA no Brasil

Um porta-voz do Departamento de Estado americano afirmou que o comentário da autoridade brasileira é “absurdo” e que o governo dos EUA tem trabalhado para combater essas organizações que hoje têm atuação no território americano.

Essa autoridade americana afirmou ainda que “alegações vagas” sobre uma suposta intervenção costumam “servir de pretexto para auxiliar e dar respaldo a alguns dos grupos mais violentos do mundo”. E disse que o governo dos EUA está tomando medidas decisivas, em conformidade com suas próprias competências soberanas, para combater os narcoterroristas.

Segundo ele, PCC e CV atuam nos Estados Unidos e o governo Trump trabalha para proteger a sua população.

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