Resultado do Dia de Sorte — concurso 1295

Confira abaixo o resultado do Dia de Sorte, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado do Dia de Sorte — concurso 1295

Dezenas sorteadas:

10 – 12 – 14 – 15 – 24 – 27 – 31

Data do sorteio: 11/09/2026.

Premiação do Dia de Sorte

7 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00

6 acertos — Ganhadores: 35 — Prêmio: R$ 2.624,77

5 acertos — Ganhadores: 1.400 — Prêmio: R$ 25,00

4 acertos — Ganhadores: 17.987 — Prêmio: R$ 5,00

Mês da Sorte — Ganhadores: 66.645 — Prêmio: R$ 2,50

Arrecadação: R$ 1.664.785,00.

Próximo concurso do Dia de Sorte

O próximo concurso será o 1296.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 1.000.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Mês da Sorte: Outubro.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial do Dia de Sorte pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.