Julho Dourado lembra uma verdade simples: animal não é coisa

Eles não reclamam da comida, não discutem política, não pedem aumento e dificilmente vão dizer que estão sofrendo. Ainda assim, cães, gatos e tantos outros animais dependem completamente das escolhas que fazemos todos os dias. Talvez por isso o Julho Dourado seja mais do que uma campanha: é um convite para enxergar que cuidar de um animal não é um gesto de bondade, mas uma responsabilidade.

Ao longo deste mês, o Paraná e o restante do país promovem ações voltadas à conscientização sobre o bem-estar animal, a guarda responsável, a prevenção de zoonoses e o combate aos maus-tratos. A campanha ganhou novo alcance nacional com a Lei Federal nº 15.322/2026, que oficializou o Julho Dourado em todo o Brasil, ampliando iniciativas que já existiam em estados como o Paraná.

Nesta semana, a Justiça Federal do Paraná abriu oficialmente a programação de 2026 com uma transmissão especial reunindo magistrados, especialistas e representantes de instituições ligadas à causa animal. Durante o encontro, o debate foi além da proteção jurídica dos animais e destacou temas como educação, responsabilidade dos tutores, políticas públicas e a necessidade de construir uma cultura de respeito à vida em todas as suas formas.

Mais do que alimentar, é cuidar

Ter um animal de estimação vai muito além de oferecer água e comida. Vacinação, castração, atendimento veterinário, ambiente adequado, identificação, estímulos e afeto fazem parte do conceito de guarda responsável defendido pela campanha.

A iniciativa também chama atenção para um problema que continua presente em todo o país: o abandono. Além do sofrimento imposto aos animais, a prática favorece a disseminação de zoonoses, aumenta os riscos de acidentes e sobrecarrega protetores independentes, organizações e o poder público. Entre os objetivos da campanha também estão o incentivo à adoção responsável e o fortalecimento de ações educativas voltadas à população.

Um movimento que cresce no Paraná

No Paraná, o Julho Dourado faz parte do Calendário Oficial de Eventos desde 2018 e incentiva campanhas educativas, mobilizações, palestras e ações voltadas à proteção animal. Neste ano, a Assembleia Legislativa reforçou a importância da participação conjunta do poder público, entidades de proteção e da sociedade para ampliar o combate aos maus-tratos e estimular políticas permanentes voltadas ao bem-estar dos animais.

No fim das contas, o Julho Dourado deixa uma reflexão que vale para qualquer tutor. Um animal dificilmente vai conseguir dizer que está com fome, medo, dor ou abandono. Cabe às pessoas perceber esses sinais antes que seja tarde. Porque, se eles dependem da nossa voz para serem protegidos, talvez o maior gesto de carinho seja justamente assumir essa responsabilidade todos os dias.