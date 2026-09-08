Juliana Cristina dos Reis morre com queimaduras durante seu aniversário em Assis Chateaubriand

Vítima de 48 anos sofreu queimaduras após explosão ao reabastecer fogareiro com álcool; marido teve ferimentos leves

Juliana Cristina dos Reis, de 48 anos, morreu após sofrer queimaduras graves enquanto comemorava o próprio aniversário em Assis Chateaubriand, no Oeste do Paraná. O corpo dela será enterrado nesta terça-feira (8), segundo publicou o G1.

O acidente ocorreu na segunda-feira (7), no momento em que álcool foi usado para reabastecer um fogareiro. Juliana ajudava o marido a fritar carne em um disco durante a festa quando houve uma explosão que a atingiu.

Ela foi socorrida e levada ao Hospital Beneficente Moacir Micheletto, em Assis Chateaubriand, mas não resistiu aos ferimentos. O marido também se queimou, porém sem gravidade.