Juliana Cristina dos Reis morre com queimaduras durante seu aniversário em Assis Chateaubriand

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Juliana Cristina dos Reis, de 48 anos, morreu após sofrer queimaduras graves enquanto comemorava o próprio aniversário em Assis Chateaubriand, no Oeste do Paraná. O corpo dela será enterrado nesta terça-feira (8), segundo publicou o G1.
O acidente ocorreu na segunda-feira (7), no momento em que álcool foi usado para reabastecer um fogareiro. Juliana ajudava o marido a fritar carne em um disco durante a festa quando houve uma explosão que a atingiu.
Ela foi socorrida e levada ao Hospital Beneficente Moacir Micheletto, em Assis Chateaubriand, mas não resistiu aos ferimentos. O marido também se queimou, porém sem gravidade.