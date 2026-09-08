IGP-DI de agosto avança 0,06% após queda de 0,86% em julho, diz FGV

FGV informa alta de 0,06% no IGP-DI em agosto; IPA-DI e INCC-DI subiram, IPC-DI recuou; acumulado em 12 meses foi 2,63%

A Fundação Getulio Vargas (FGV) divulgou nesta terça‑feira, 8 de setembro de 2026, que o Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP‑DI) registrou alta de 0,06% em agosto, após queda de 0,86% em julho. A informação foi publicada pela Agência Estado e também divulgada pela CGN.

O resultado ficou dentro do intervalo das previsões do mercado, que variavam de queda de 0,2% a avanço de 0,38%, com mediana positiva de 0,03%, segundo levantamento do Projeções Broadcast. No acumulado do ano o IGP‑DI subiu 2,19% e, em 12 meses, avançou 2,63%, de acordo com a FGV.

Desempenho por componente

A FGV detalhou os três Índice que compõem o IGP‑DI: o IPA‑DI (atacado) subiu 0,10% em agosto, depois de cair 1,31% em julho; o IPC‑DI (varejo) recuou 0,37% em agosto, ante queda de 0,08% em julho; e o INCC‑DI (construção) teve alta de 0,66% em agosto, após elevação de 0,61% em julho.

Acumulados e comparação temporal

Com o resultado de agosto, o IGP‑DI acumulou alta de 2,19% no ano e de 2,63% em 12 meses, segundo os dados divulgados pela FGV.

Expectativas do mercado

O mercado projetava para agosto variações entre −0,20% e +0,38%, com mediana de +0,03%, conforme instituições consultadas pelo Projeções Broadcast, levantamento citado pela publicação original.