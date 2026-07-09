Justiça determina penhora de pagamentos da CazéTV a Romário por dívida de R$ 32,4 milhões

A Justiça do Rio de Janeiro determinou a penhora dos valores que o ex-jogador e senador Romário tem a receber da CazéTV pela participação na cobertura da Copa do Mundo de 2026. A decisão foi proferida pela 4ª Vara Cível da Barra da Tijuca e tem como objetivo garantir o pagamento de uma dívida que atualmente soma R$ 32,4 milhões.

Além da retenção dos valores, a Justiça determinou que a CazéTV apresente a íntegra dos contratos firmados com Romário, incluindo propostas comerciais, n otas fiscais, recibos, comprovantes de pagamento e demais documentos relacionados à contratação do ex-jogador para a cobertura do Mundial. Caso o vínculo tenha sido firmado por intermédio de empresas parceiras ou integrantes da cadeia de produção da transmissão, essas informações também deverão ser prestadas ao Judiciário.

A cobrança decorre de uma ação de cumprimento de contrato movida pela empresa Koncretize Projetos e Obras Ltda. contra Romário e uma empresa ligada ao senador. O processo tramita sob segredo de Justiça e está na fase de cumprimento de sentença. Segundo a decisão, a dívida teve origem em um acordo firmado após o encerramento das atividades de um empreendimento comercial do qual o ex-atleta era sócio e, ao longo dos anos, foi acrescida de juros, correção monetária e demais encargos, alcançando o valor de R$ 32,4 milhões.

Ainda de acordo com a publicação, outros bens ligados a Romário já foram alvo de medidas judiciais para garantir o pagamento da dívida, entre eles um imóvel, uma lancha e um veículo de luxo, além de restrições sobre outros automóveis. Até a publicação da reportagem original, a assessoria do senador ainda não havia se manifestado sobre a decisão judicial.

Informações: Metrópoles.