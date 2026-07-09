🚨🏁 VEM AÍ O UBIRATÃ MOTOR FEST 2026! 🏁🚨

A Sociedade Rural de Ubiratã será o cenário de um grande espetáculo que reúne esporte motor, tradição, cultura e entretenimento em um único lugar.

🔥 Mói no Barro

🔥 Mói no Asfalto

🔥 Velocross

🔥 Moto Clubes

🔥 Carros Antigos

🔥 Carros Rebaixados

🔥 Prova de Laço

🔥 Prova de Três Tambores

🔥 Shows ao vivo

📅 27 e 28 de junho

📍 Sociedade Rural de Ubiratã

🎟️ Entrada Gratuita

UBIRATÃ MOTOR FEST 2026

O maior encontro de motores da região.

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