Men | Inde Navarette confirma encontro com diretor de novo filme

Estrela do momento no cinema, Inde Navarette, atriz que deslanchou com o filme-fenômeno do ano, Obsessão, falou em entrevista que está disposta a atuar num projeto da Marvel. Na conversa, inclusive, ela já foi além. Navarette confirmou uma conversa com o diretor do novo X-Men.

Sem entrar em detalhes, ela falou à Nylon que depois do sucesso de Obsessão, que já supera US$ 400 milhões em bilheteria com orçamento de menos de US$ 1 milhão, que a lista de diretores com quem ela quer trabalhar inclui Ryan Coogler, Greta Gerwig, Michael Mann e Jake Schreier.

Navarette vai além e confirma que já teve conversas com Mann, que está preparando Fogo Contra Fogo 2 com Leonardo DiCaprio e Christian Bale, e Schreier, responsável pelo reboot de X-Men pro MCU. Resta saber se alguma oferta foi feita. Schreier, até onde sabemos, já tem um roteiro e está procurando o elenco do filme agora.



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X-Men teve uma extensa vida útil nos cinemas, com filmes produzidos pela Fox desde o início dos anos 2000. Uma trilogia inicial foi feita, depois o grupo de mutantes passou por uma espécie de reboot, com todo um novo elenco. Em 2019 a Fox foi comprada pela Disney que, desde então, ensaia o retorno dos personagens às telonas, sob nova direção.

Com isso, alguns mutantes estão aparecendo em produções do Marvel Studios, caso de Fera em As Marvels, Professor Xavier em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e a dupla Deadpool e Wolverine, no filme homônio, que também contou com outras participações especiais. Além disso, a própria Miss Marvel, Kamala Khan, foi confirmada como mutante no MCU.

Nos quadrinhos os X-Men são um grupo de pessoas que nasceram com habilidades especiais, que enfrentam preconceitos da sociedade apenas por serem mutantes. Criados por Stan Lee e Jack Kirby, a formação original contava com Ciclope, Garota Marvel, Homem de Gelo, Fera e Anjo, além do próprio Professor X. Apenas muitos anos depois tivemos a inclusão de personagens mais populares, como Wolverine, Gambit, Vampira e Tempestade. Ainda não se sabe qual será a formação utilizada nos cinemas.