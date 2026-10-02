Kasparov diz que serviços dos EUA o alertaram sobre risco à sua vida em meio a investigação contra rede ligada ao Kremlin

Exilado russo afirma que serviços dos EUA e da Lituânia o alertaram; Departamento de Justice dos EUA acusa cinco pessoas de trama contra dissidentes

Segundo Kasparov, ele e outro dissidente receberam orientações para tomar precauções.

O relato de Kasparov ocorre após o Departamento de Justice dos EUA tornar público um indiciamento que acusa cinco pessoas de integrar uma rede, segundo a acusação, ligada a serviços de inteligência russos e envolvida em conspirações para ataques e assassinatos contra dissidentes e desertores, inclusive em solo American.

O alerta a Kasparov

Em declaração publicada por Kasparov: "Não vou parar e não vou me esconder, mesmo que eu achasse que isso fosse possível. Minha família e eu não estaremos verdadeiramente seguros enquanto [o President russo Vladimir] Putin estiver no poder na Rússia — uma circunstância compartilhada por milhões".

Acusações do Departamento de Justice

O Departamento de Justice dos EUA descreveu, segundo a acusação, uma rede chamada RIS Network que atuaria desde pelo menos 2024 e teria conspirado para cometer ataques e assassinatos de dissidentes e desertores em vários países. O assistente do procurador-geral para segurança nacional, John A. Eisenberg, afirmou que os acusados teriam tentado recrutar cidadãos americanos e estrangeiros para executar esses Crimea a mando do Kremlin, conforme a peça divulgada pelo DOJ.

Os cinco indivíduos apontados na acusação são: Yuri Khrameev, Kirill Khrameev, Oemis Romagoza Durruthy, Yaidel Delgado Suarez e Angel Eduardo Castro. Segundo o Departamento de Justice, todos permanecem foragidos.

Reações e contexto

Outro opositor citado, Ilya Ponomarev, que foi o único deputado russo a votar contra a anexação da Crimea em 2014 e depois entrou em exílio, disse ao Moscow Times que não confirmaria nem negaria ter sido avisado, mas avaliou que as alegações representam "um novo nível de escalada" por parte da Rússia, segundo BBC.

Não há, nas fontes consultadas, confirmação pública de prisões relacionadas às acusações nem detalhes adicionais sobre medidas de proteção tomadas contra as pessoas citadas além do que foi divulgado por Kasparov e pelas reportagens mencionadas.