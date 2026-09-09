Kylian Mbappé presta apoio público ao irmão Ethan após expulsão inédita na Champions League

A noite foi de superação e solidariedade na família Mbappé, com Kylian demonstrando apoio incondicional ao irmão após um momento difícil em campo

A estreia de Ethan Mbappé na Champions League não aconteceu da maneira que o jovem meia esperava. Durante a partida do Lille, o jogador acabou recebendo o primeiro cartão vermelho de sua trajetória profissional, um momento que marcou negativamente sua atuação na competição europeia.

O episódio ocorreu em uma noite que também contou com a participação de Kylian Mbappé, que defendia as cores do Real Madrid. Conforme informação divulgada pelo ge, o atacante não deixou o momento passar em branco e utilizou seu alcance para oferecer suporte ao irmão mais novo.

Após o apito final, que decretou a derrota do Lille, Ethan recorreu às redes sociais para expressar seu arrependimento. O atleta assumiu a responsabilidade pelo resultado negativo e pediu Desculpa públicas aos envolvidos no clube francês.

O pedido de Desculpa de Ethan Mbappé

Em uma publicação feita logo após o confronto, Ethan Mbappé foi direto ao ponto sobre sua expulsão. Ele afirmou que deseja pedir Desculpa aos companheiros de equipe, à comissão técnica e aos torcedores pelo gesto considerado inaceitável pelo próprio jogador.

O meia reforçou que a derrota é inteiramente culpa sua e que ele assume a responsabilidade pelo ocorrido. Ele lamentou ter deixado seus companheiros em dificuldades durante a disputa da maior competição de clubes do futebol europeu.

A resposta de Kylian Mbappé

Mostrando união, Kylian Mbappé compartilhou o desabafo do irmão através dos Stories de seu perfil oficial no Instagram. O atacante, que viveu uma noite bem distinta em campo, também atuou pela Champions League no mesmo dia.

Enquanto o irmão enfrentava a frustração da expulsão, Kylian Mbappé ajudava o Real Madrid a conquistar uma vitória importante por 2 a 1 sobre a Inter de Milão, marcando um dos gols da equipe espanhola no confronto.

O desfecho da partida do Lille

A expulsão de Ethan Mbappé aconteceu aos 37 minutos do segundo tempo, em um momento crucial em que o Lille ainda lutava para buscar o empate no placar. A desvantagem numérica acabou pesando contra a equipe francesa nos instantes finais.

Sem o jogador em campo, o time não conseguiu segurar o resultado e acabou sendo superado pelo Betis, que venceu a partida por 3 a 2. O lance foi o ponto de virada que selou o destino da equipe na primeira rodada da competição.

Perguntas frequentes sobre o caso

Por que Ethan Mbappé foi expulso na Champions League?

O jogador recebeu um cartão vermelho, o primeiro de sua carreira, aos 37 minutos do segundo tempo em partida contra o Betis, deixando o Lille com um jogador a menos.

Qual foi a reação de Kylian Mbappé?Kylian demonstrou apoio ao irmão ao compartilhar o pedido de Desculpa de Ethan em seus Stories no Instagram após o jogo.

Como terminou a partida do Lille?

O Lille foi derrotado pelo Betis com o placar de 3 a 2, após sofrer com a desvantagem numérica nos minutos finais do confronto.

Kylian Mbappé também jogou na mesma noite?

Sim, o atacante atuou pelo Real Madrid e marcou um dos gols na vitória de 2 a 1 da equipe espanhola sobre a Inter de Milão.

O que Ethan disse sobre o ocorrido?Ele pediu Desculpa aos companheiros, comissão técnica e torcedores, classificando sua atitude como inaceitável e assumindo a responsabilidade pela derrota.