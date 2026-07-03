La sorpresiva formación que prepara Colo Colo para enfrentar a O’Higgins: varios juveniles

Este miércoles, el cuadro Popular completó su último entrenamiento antes de enfrentar al Capo de Provincia, en donde Fernando Ortiz probó su formación tentativa: cambio de esquema, varios juveniles y una novedosa delantera.

Colo Colo cuenta las horas para volver a la acción y medirse ante O’Higgins en el Estadio El Teniente de Rancagua por la segunda fecha de la Copa Chile, en donde buscará su cuarta victoria consecutiva para timbrar su clasificación a los octavos de final.

Este miércoles, el Cacique completó su último entrenamiento antes de visitar al Capo de Provincia, en donde Fernando Ortiz dejó zanjada su formación, la cual tiene grandes sorpresas: vuelve la línea de cuatro en el fondo y entran varios juveniles.

En la zaga, salen Joaquín Sosa y Arturo Vidal, para darle paso a Erick Wiemberg y Javier Méndez. Metros más adelante, destaca el ingreso de Vicente Martínez. Y en delantera, un novedoso tridente que componen Leandro Hernández, Yastin Cuevas y Francisco Marchant.

Así las cosas, el Popular irá con Gabriel Maureira en el arco; Matías Fernández, Javier Méndez, Erick Wiemberg y Diego Ulloa en defensa; Álvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez y Vicente Martínez en el mediocampo: Leandro Hernández, Yastin Cuevas y Francisco Marchant en delantera, según consignó el medio Cacique Pasión.

Para este compromiso ante el combinado Celeste, el cuerpo técnico de los albos no podrá contar con la totalidad del plantel a disposición ya que lamenta una serie de sensibles bajas.

Javier Correa y Claudio Aquino que están en reintegro deportivo, Lautaro Pastrán por un esguince en su rodilla, Felipe Raipán por suspensión, y Jonathan Villagra que salió con molestias del triunfo ante Unión Española.

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