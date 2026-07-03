Newsletter Subscribe

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Lamine Yamal revela o adversário mais difícil que já enfrentou

Lamine Yamal revela o adversário mais difícil que já enfrentou

  • Read Time2 mins

Share your love

Lamine Yamal revela o adversário mais difícil que já enfrentou
Lamine Yamal em disputa de bola com jogadores da Áustria na Copa do Mundo –
Foto: Divulgação / SEFutbol / Jogada10

Craque do Barcelona classificou lateral português como o rival mais complicado da carreira e destacou os duelos no um contra um




Lamine Yamal em disputa de bola com jogadores da Áustria na Copa do Mundo –

Foto: Divulgação / SEFutbol / Jogada10

Lamine Yamal não precisou pensar muito ao ser questionado sobre o adversário mais difícil que já enfrentou na carreira. A resposta do jovem atacante espanhol foi direta: Nuno Mendes. Em entrevista à Federação Espanhola, o jogador de 18 anos elogiou o lateral-esquerdo do PSG e da seleção portuguesa, considerado por muitos um dos melhores do mundo na posição.

“É o Nuno Mendes. Ele é muito, muito bom. Gosto de jogar contra ele porque é um duelo em que os dois sabem que será sempre no um contra um”, afirmou.

Os dois já protagonizaram alguns dos confrontos individuais mais comentados do futebol europeu nos últimos anos. Até agora, estiveram frente a frente em quatro partidas: três delas entre Barcelona e PSG, pela Champions League, e outra na final da Liga das Nações de 2025, entre Portugal e Espanha.



Lamine Yamal em disputa de bola com jogadores da Áustria na Copa do Mundo –

Lamine Yamal em disputa de bola com jogadores da Áustria na Copa do Mundo –

Foto: Divulgação / SEFutbol / Jogada10

Nos duelos pela competição europeia, o PSG levou a melhor em duas oportunidades, enquanto o Barcelona venceu uma. Já no confronto entre as seleções, Portugal conquistou o título após vencer a decisão nos pênaltis.

Mesmo assim, outro detalhe chama a atenção nesse retrospecto. Isto porque Lamine Yamal ainda não conseguiu marcar contra Nuno Mendes. Na final da Liga das Nações, inclusive, foi o português quem balançou as redes e ajudou a seleção portuguesa a levantar o troféu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.

Mais Notícias

Home Page – Início

Fonte do Artigo
See more: The Global Track

Corinthia Mes

Compartilhe seu amor

Posts relacionados