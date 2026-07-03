O corpo de Tiago Lopes, de 34 anos, morador de Anahy, foi localizado na tarde de…

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O corpo de Tiago Lopes, de 34 anos, morador de Anahy, foi localizado na tarde deste domingo (28), encerrando as buscas que mobilizaram equipes de resgate e familiares na região da PR-574, entre Cafelândia e o distrito de Penha.
De acordo com informações divulgadas, o corpo foi encontrado próximo ao local onde anteriormente haviam sido localizados seus documentos pessoais e outros pertences, às margens de um riacho, nas proximidades do Moinho Costa Curta.
As buscas contaram com a atuação de equipes do Corpo de Bombeiros de Corbélia e Cascavel, Defesa Civil, Polícia Civil e familiares, que trabalharam durante vários dias na tentativa de localizar Tiago.
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre as circunstâncias da morte. O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que deverá apurar o que aconteceu.
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