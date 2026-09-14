Lançamento da campanha de Fábio Dalécio reúne lideranças de cerca de 30 municípios em Ubiratã

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Evento no Centro de Eventos Khalifa reuniu centenas de pessoas e marcou oficialmente o início da caminhada do candidato a deputado estadual pelo Progressistas.
Local em Ubiratã, ficou lotado na noite da última sexta-feira (11) para o lançamento oficial da campanha de Fábio Dalécio, 11011, a deputado estadual. O encontro reuniu centenas de pessoas e contou com a participação de lideranças políticas de aproximadamente 30 municípios da região.
Entre os presentes estavam prefeitos, ex-prefeitos, vereadores com mandato e ex-vereadores, além de lideranças comunitárias e apoiadores que declararam apoio à candidatura de Fábio Dalécio. A presença de representantes de diferentes municípios reforçou o caráter regional do projeto, que tem como uma de suas principais bandeiras ampliar a representatividade da região na Assembleia Legislativa do Paraná.
Um dos destaques da noite foi a participação do deputado federal Ricardo Barros, candidato à reeleição, que esteve presente no evento e reforçou a parceria política com Fábio Dalécio. A dobrada entre os dois candidatos deverá ser fortalecida em diversas cidades da região durante a campanha.
O evento também contou com uma mensagem em vídeo do senador Sérgio Moro, candidato ao Governo do Paraná, que manifestou seu apoio à candidatura de Fábio Dalécio. A mensagem foi apresentada aos participantes durante o encontro.
Com quatro mandatos como prefeito de Ubiratã e experiência também como vice-prefeito, além de atuação na gestão pública e na representação regional, Fábio Dalécio destacou durante o lançamento a importância de a região voltar a ter uma voz própria na Assembleia Legislativa.
A candidatura tem como proposta uma atuação municipalista, com foco em áreas como saúde, educação, segurança, infraestrutura, agricultura, geração de empregos e desenvolvimento regional.
Para Fábio Dalécio, a mobilização demonstrada no lançamento representa o início de uma caminhada que pretende unir os municípios da região em torno de objetivos comuns.
“Essa não é uma candidatura apenas de Ubiratã. É um projeto regional. Quero representar cada município, cada cidade e cada cidadão que acredita que podemos ter uma região mais forte e mais respeitada no Paraná”, destacou.
A campanha de Fábio Dalécio segue agora com uma agenda de visitas aos municípios, encontros com lideranças e contato direto com a população, apresentando suas propostas e buscando ampliar o apoio ao projeto regional.