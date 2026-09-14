Homem baleado em clube de tiro de Toledo recebe alta e não vai denunciar amigo

Vítima de 37 anos deixou a UTI e está em casa; arma apreendida passou por perícia e processo pode depender de representação, diz Polícia Civil

O homem de 37 anos que foi atingido por um disparo acidental dentro de um clube de tiro em Toledo, no Oeste do Paraná, recebeu alta hospitalar e está em casa em recuperação, informou a Polícia Civil.

Segundo o delegado Fábio Freire, a vítima afirmou que “tudo não passou de um acidente” e optou por não representar criminalmente contra o amigo que efetuou o disparo, o que pode encerrar a possibilidade de ação penal, já que a investigação aponta crime dependente de representação.

O incidente

O disparo ocorreu na tarde de 29 de agosto, no distrito de Novo Sobradinho. A vítima foi atingida no tórax por uma pistola calibre 9 milímetros e ficou internada em estado grave na UTI do Hospital Bom Jesus (Hoesp) até receber alta na sexta‑feira, 11 de setembro.

Imagens de câmeras de segurança, segundo a Polícia Civil, mostram os dois homens na área administrativa do clube — local no qual o manuseio de armas não era permitido. Nas imagens, a vítima manipula a arma e a deixa sobre uma mesa; em seguida, o amigo a pega e, ao manuseá‑la, aciona o gatilho, atingindo a vítima.

Apuração e situação jurídica

O homem que efetuou o disparo, de 31 anos, é registrado como Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC). Ele foi ouvido pela polícia na noite do dia do incidente e não foi preso.

Segundo a Polícia Civil, há indícios de disparo acidental e a possibilidade de enquadramento por lesão corporal culposa (sem intenção). A arma, que pertence à vítima, foi apreendida e periciada pela Polícia Científica; a devolução do armamento depende de autorização judicial. O caso segue para análise do Poder Judiciário.