Newsletter Subscribe

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Ícone de Busca

Leia perfil de Marco Rubio, secretário de Trump e rival de Lula

  • Read Time5 mins

Share your love

Ícone de Busca
Leia perfil de Marco Rubio, secretário de Trump e rival de Lula
COMPARTILHAR ARTIGO

Rival do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, é um dos nomes de maior destaque na gestão Donald Trump e vem ganhando cacife político para ser o candidato republicano na eleição presidencial de 2028 nos Estados Unidos.

Segundo uma reportagem publicada este mês pelo site The Hill, uma pesquisa realizada com os participantes do Western Conservative Summit, realizado no estado do Colorado, mostrou que 57% dos entrevistados apoiavam Rubio para a próxima disputa presidencial. O vice-presidente J.D. Vance apareceu em segundo lugar, com 21%.

Outra pesquisa que deu fôlego às pretensões presidenciais de Rubio foi realizada em New Hampshire, estado que é considerado uma espécie de termômetro dos ânimos internos do Partido Republicano, por tradicionalmente realizar a primeira primária da legenda em anos de eleição presidencial.

De acordo com informações da emissora Fox News, Vance apareceu em julho com 36% de apoio entre prováveis ​​eleitores das primárias republicanas em New Hampshire, enquanto Rubio teve 26%.