Leilão da ANP movimenta R$ 3 bilhões com venda de 49 blocos e expansão estratégica do pré-sal brasileiro

O recente leilão da ANP, realizado nesta quarta-feira, consolidou a venda de 49 blocos de exploração e atraiu bilhões em investimentos para o setor energético.

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) movimentou o mercado de energia nesta quarta-feira, dia 7 de outubro de 2026. O 6º ciclo da Oferta Permanente de Concessão foi encerrado com a venda de 49 blocos, gerando uma arrecadação de R$ 3 bilhões em bônus de assinatura.

Além do valor arrecadado inicialmente, o setor projeta um aporte de R$ 4,5 bilhões voltados exclusivamente para a fase de exploração, que representa o estágio inicial dos contratos. Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, o certame reforça a confiança do mercado na exploração de novas fronteiras.

A expectativa agora se volta para a formalização dos negócios. A assinatura dos contratos de concessão está prevista para ocorrer até o dia até 26 de fevereiro de 2027, dando início ao cronograma de atividades nas áreas arrematadas.

Distribuição geográfica das áreas arrematadas

Os 49 blocos adquiridos pelas empresas estão espalhados por diversas regiões estratégicas do país. As áreas estão localizadas nas bacias de Potiguar, Tacutu, Recôncavo, Parnaíba, Tucano Sul, Campos e Ceará, abrangendo uma diversidade geográfica importante para o setor.

Dentro deste grupo, três áreas específicas com acumulações marginais foram arrematadas nas bacias Potiguar e Tucano Sul. Estas áreas geraram um bônus de R$ 1,5 bilhão, atingindo um ágio expressivo de 442%

Expansão do regime de partilha no pré-sal

Simultaneamente ao leilão de concessão, a ANP conduziu o 4º Ciclo da Oferta Permanente de Partilha de Produção. Este evento focou no chamado Polígono do Pré-Sal, terminando com sete dos 13 blocos ofertados sendo arrematados com sucesso.

O resultado é considerado um marco, pois este foi o leilão do pré-sal com o maior número de blocos arrematados até o momento. Para efeito de comparação, o ciclo anterior, realizado em 2025, contou com a licitação de cinco áreas, evidenciando o crescimento do interesse no setor.

Impacto territorial e futuro da exploração

Com o fechamento deste ciclo, a área exploratória sob o regime de partilha cresce 58%. O território agora soma 39,2 mil km², uma dimensão que equivale a aproximadamente 90% de todo o estado do Rio de Janeiro, que possui 43,8 mil km².

Este avanço territorial coloca o Brasil em uma posição de destaque na exploração de petróleo em águas profundas e ultraprofundas.

Perguntas Frequentes

Qual foi a arrecadação total do leilão de concessão? O 6º ciclo da Oferta Permanente de Concessão arrecadou R$ 3 bilhões em bônus de assinatura.

Quantos blocos foram vendidos na Oferta Permanente de Concessão? Ao todo, 49 blocos foram arrematados durante o leilão realizado pela ANP.

Qual a previsão de investimentos para a fase de exploração? Estão previstos R$ 4,5 bilhões de investimentos apenas na primeira fase dos contratos.

Quantos blocos foram arrematados no leilão do pré-sal? No 4º Ciclo da Oferta Permanente de Partilha, sete dos 13 blocos ofertados foram arrematados.

Qual a data limite para a assinatura dos contratos? A previsão é que a assinatura dos contratos de concessão ocorra até o dia até 26 de fevereiro de 2027.