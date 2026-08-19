Linha 1-Azul e 3-Vermelha tem alterações na operação nesta quarta (19)

Por volta das 7h38, o Metrô de São Paulo informou que um problema prejudica o atendimento aos passageiros nas linhas 1-Azul e 3-Vermelha.

Na linha 1, a falha está em equipamento de via na região da estação Tucuruvi e por ser horário de maior movimento, causa restrições operacionais na Linha 3.

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Equipes de manutenção do Metrô foram acionadas para atuar no ponto de problema para permitir a normalização da circulação.

Através de nota, o Metrô lamenta o ocorrido e transtorno aos passageiros.

“Devido a falha em aparelho de mudança de via na região da estação Tucuruvi, os trens da Linha 1-Azul estão circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada nas plataformas. O Metrô lamenta os transtornos provocados aos passageiros e trabalha para normalizar a circulação dos trens.”