A escalada da crise institucional no Brasil, que envolve o Supremo Tribunal Federal e outros Poderes, tem desviado o foco das discussões eleitorais a menos de um mês do primeiro turno das eleições de 2026.

Conforme informação divulgada pela Agência Brasil, entidades da sociedade civil avaliam que o cenário Política atual impediu que temas estruturais, como desenvolvimento econômico e Política públicas, ocupassem o centro do debate eleitoral.

O noticiário e as redes sociais foram tomados pelos reflexos das disputas entre ministros da Corte, deixando em segundo plano as propostas dos candidatos que disputam cargos no Executivo e no Legislativo.

O impacto nas pautas Estratégicos nacionais

Para a presidenta da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), Francilene Garcia, o país enfrenta uma lacuna preocupante. Ela ressalta que áreas como a ciência dependem de regras estáveis e orçamento previsível, elementos que não estão sendo devidamente debatidos.

A percepção é de que a sociedade tem sido forçada a escolher entre acompanhar a integridade das instituições ou discutir projetos de desenvolvimento nacional, quando, na visão das entidades, ambos os temas deveriam caminhar juntos.

Preocupações dos trabalhadores e da educação

Daniel Cara, da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, classifica o pleito de 2026 como o mais relevante desde a Constituição de 1988, destacando que temas como soberania nacional e tecnologia estão escanteados pelos candidatos.

No campo trabalhista, a presidenta do Diap, Rita Serrano, aponta que pautas como o fim da escala 6×1 e a regulamentação do trabalho no setor público perderam tração devido ao ambiente de confusão política que tomou conta dos Poderes.

Crise climática e representação Indígenas

O secretário executivo do Observatório do Clima, Márcio Astrini, Críticos a ausência de compromisso de parte dos candidatos com a agenda ambiental. Segundo ele, mesmo diante de eventos extremos, a crise climática é ignorada ou até negada por postulantes a cargos públicos.

Já a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), por meio de Alcebias Constantino, reforça que, apesar do cenário instável, o movimento mantém a estratégia de eleger uma bancada própria para garantir a proteção de territórios e Direito fundamentais.

FAQ – Perguntas e Respostas

1. Por que o debate eleitoral de 2026 está sendo considerado prejudicado?

Segundo entidades ouvidas pela Agência Brasil, a crise institucional envolvendo o STF dominou o noticiário e as redes sociais, ofuscando as propostas de campanha e os problemas estruturais do país.

2. Quais temas estão sendo deixados de lado pelos candidatos?Temas essenciais como ciência, tecnologia, desenvolvimento econômico, soberania nacional, Política para o trabalho e o enfrentamento à crise climática estão recebendo menos atenção do que deveriam.

3. O que as centrais sindicais destacam como prioridade?

O Diap aponta como prioritários o fim da escala 6×1, a geração de emprego e renda, a regulamentação da negociação coletiva no setor público e a segurança pública.

4. Como o setor Indígenas está reagindo ao cenário Política?A Apib decidiu lançar e apoiar 56 candidatos para fortalecer a representação Indígenas, focando na demarcação de terras e na proteção de Direito, independente do clima de instabilidade política.

5. Qual a posição das entidades sobre a crise institucional?

As entidades reconhecem a gravidade dos fatos apurados pela Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, mas defendem que as investigações não devem impedir o debate sobre as propostas para o futuro do Brasil.