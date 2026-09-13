Enamed 2026: Entenda como funciona a prova que avalia a formação médica em todo o Brasil neste domingo

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Neste domingo, dia 13 de setembro de 2026, estudantes de medicina de todo o território brasileiro participam da aplicação do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed). A avaliação ocorre simultaneamente em todos os estados e no Distrito Federal.
O objetivo central da prova é aferir o aprendizado dos graduandos e realizar um diagnóstico sobre a qualidade dos cursos de medicina ofertados no Brasil. Os locais de aplicação foram definidos seguindo a lista disponível no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), este processo é fundamental para a nova política integrada de formação médica, estabelecida pela Medida Provisória n° 1370/2026.
O exame possui funções estratégicas, servindo tanto como métrica de qualidade educacional quanto como critério para seleções de Residências médica. Entre os programas que utilizam o desempenho no exame, destaca-se o processo unificado do Exame Nacional de Residências (Enare), voltado para o acesso direto às especializações.
A partir de 2027, o Enamed passará a ser de caráter obrigatório para todos os estudantes concluintes, com aplicações semestrais. A avaliação tornou-se um marco regulatório importante, pois o rendimento do estudante no exame será um requisito para a inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM).
Sem o registro no conselho, que agora depende da proficiência demonstrada no exame, o profissional não estará apto a exercer a medicina legalmente no país. A medida visa garantir que os novos médicos tenham o nível de conhecimento necessário para a prática clínica.
A formalização do Enamed como instrumento oficial de avaliação ocorreu em junho deste ano, por meio do Inep. A iniciativa busca padronizar a qualidade da formação médica em todo o território nacional, integrando as diretrizes educacionais aos requisitos necessários para o exercício da profissão.
O Enamed é obrigatório para todos os estudantes de medicina? A partir de 2027, o exame será obrigatório para todos os concluintes, ocorrendo a cada seis meses.
Qual a importância do resultado do Enamed para o CRM? O rendimento suficiente no exame é um critério necessário para que o recém-formado possa realizar sua inscrição no Conselho Regional de Medicina.
O Enamed pode ser usado para Residências médica? Sim, o exame serve como critério para processos seletivos de Residências médica de acesso direto, como o Enare.
Quem é o responsável pela aplicação da prova? A aplicação e a gestão do exame são conduzidas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
A prova ocorre em todo o Brasil? Sim, o exame é aplicado em todos os estados e no Distrito Federal, nos municípios listados pelo Inep.