7 erros que podem encarecer a compra de um carro por consórcio

Escolher uma parcela aparentemente baixa pode não ser suficiente para encontrar um bom consórcio. Taxas, reajustes, prazo, fundo de reserva e regras de contemplação precisam entrar na conta antes da assinatura do contrato.

Comprar um carro é uma decisão que costuma envolver um compromisso financeiro de longo prazo. Para quem não precisa do veículo imediatamente, o consórcio pode aparecer como uma alternativa de planejamento para adquirir um automóvel novo ou usado.

Mas existe um ponto que merece atenção: olhar apenas para o valor da parcela pode levar o consumidor a escolher uma opção que não seja a mais adequada ao seu orçamento ou objetivo.

No consórcio, a prestação pode incluir diferentes componentes, como fundo comum, taxa de administração, fundo de reserva e, quando previsto, seguro. O Banco Central determina que esses valores sejam discriminados no contrato de adesão.

Por isso, antes de assinar, vale conhecer os principais erros que podem aumentar o custo da operação ou transformar uma escolha aparentemente vantajosa em um problema financeiro.

1. Escolher o consórcio apenas pela menor parcela

Uma parcela menor chama atenção, mas não conta toda a história.

O valor mensal precisa ser analisado dentro do contexto do contrato. Segundo o Banco Central, a prestação é formada pela parcela do fundo comum, taxa de administração e demais obrigações previstas contratualmente.

Imagine duas opções:

Consórcio A: parcela inicial de R$ 850;

Consórcio B: parcela inicial de R$ 930.

À primeira vista, o primeiro parece mais barato.

Mas e se o Consórcio A tiver prazo maior, taxa de administração diferente ou outras cobranças previstas no contrato?

É por isso que comparar somente a mensalidade pode ser enganoso.

O que analisar

Antes de escolher, coloque lado a lado:

valor da carta de crédito;

prazo;

taxa de administração;

fundo de reserva, se houver;

seguro, quando houver;

critérios de reajuste;

demais despesas previstas;

regras de contemplação.

O Banco Central determina que os componentes da prestação inicial sejam apresentados de forma discriminada, inclusive em valores nominais e percentuais.

2. Ignorar a taxa de administração

Esse é um dos pontos mais importantes na comparação entre consórcios.

A taxa de administração é a remuneração da administradora pela gestão do grupo e precisa estar definida no contrato de adesão.

O problema aparece quando o consumidor observa apenas a parcela e não calcula o impacto dessa taxa ao longo do contrato.

Por isso, a pergunta não deveria ser apenas:

“Quanto vou pagar por mês?”

Também deveria ser:

“Quais são todos os custos envolvidos durante o período do consórcio?”

Essa segunda pergunta oferece uma visão muito mais próxima do compromisso financeiro assumido.

3. Não considerar possíveis reajustes

Outro erro é imaginar que a parcela permanecerá necessariamente igual durante todo o contrato.

Dependendo das condições estabelecidas no grupo, o valor do bem ou do crédito pode ser atualizado de acordo com critérios previamente definidos.

O Banco Central determina que o contrato informe os critérios ou parâmetros utilizados para atualização do valor do bem ou do crédito, quando aplicável.

Isso significa que o consumidor precisa entender como funciona o reajuste antes de entrar no grupo.

Uma parcela que cabe confortavelmente no orçamento hoje precisa continuar sendo administrável caso haja alteração prevista contratualmente.

Perguntas importantes

Antes de assinar, procure saber:

Qual é o critério de atualização?

Quando ele pode ocorrer?

Como isso afeta a parcela?

O valor da carta também é atualizado?

Como o reajuste aparece no contrato?

4. Entrar acreditando que a contemplação será imediata

Esse talvez seja um dos erros mais perigosos para quem precisa do carro rapidamente.

Consórcio não significa compra imediata do veículo.

O Banco Central alerta que não existe garantia de contemplação imediata ao aderir a um grupo. A contemplação acontece por sorteio ou lance, de acordo com as regras do grupo.

Por isso, quem precisa necessariamente do carro em uma data específica deve considerar esse fator antes de escolher o consórcio.

A pergunta correta não é apenas:

“Consigo pagar a parcela?”

Também é:

“Posso esperar pela contemplação?”

Se a resposta for não, outras formas de aquisição podem precisar entrar na comparação.

5. Não entender como funciona o lance

O lance pode ser uma ferramenta importante para quem deseja aumentar suas chances de contemplação, mas é fundamental entender as regras específicas do grupo.

O contrato deve apresentar os critérios para participação nos sorteios e as regras aplicáveis aos lances.

Antes de fazer qualquer oferta, o consumidor deve entender:

qual modalidade de lance existe;

como o vencedor é definido;

qual percentual costuma ser utilizado;

como o valor ofertado impacta o saldo;

quais são as condições previstas no regulamento.

Um erro comum é comprometer uma quantia significativa apenas pela expectativa de ser contemplado rapidamente.

Não existe garantia de contemplação imediata, e qualquer estratégia de lance precisa ser analisada dentro da capacidade financeira do comprador.

6. Assinar o contrato sem entender todas as cobranças

A pressa para garantir uma oportunidade pode fazer o consumidor deixar de lado justamente o documento mais importante da contratação.

O Banco Central recomenda ler cuidadosamente o contrato de adesão e o regulamento antes de assinar e efetuar qualquer pagamento.

O contrato deve apresentar, entre outras informações:

prazo;

direitos e deveres;

taxa de administração;

fundo de reserva, quando houver;

seguro, quando houver;

critérios de sorteio;

regras para lances;

condições relacionadas à restituição em determinadas situações;

outras obrigações financeiras previstas.

Uma dica simples

Se houver algum item que você não consiga explicar com suas próprias palavras, não tenha pressa para assinar.

Peça esclarecimentos e confira se a resposta está de acordo com o contrato e o regulamento.

7. Não pesquisar a administradora antes de contratar

O consumidor pode dedicar horas à escolha do carro e poucos minutos à escolha da empresa responsável pelo grupo.

Essa inversão pode ser um erro.

Antes de aderir, o Banco Central recomenda verificar se a administradora está autorizada a funcionar e consultar reclamações em órgãos de defesa do consumidor, além do Ranking de Reclamações do próprio Banco Central.

Também é importante verificar as informações oficiais disponibilizadas pela administradora e ler o regulamento.

O checklist antes da contratação

Antes de pagar, confira:

✓ A administradora é autorizada?

✓ O contrato está disponível?

✓ O regulamento está disponível?

✓ As taxas estão claramente discriminadas?

✓ Você entendeu as regras de contemplação?

✓ Você sabe como funciona o lance?

✓ Conhece os critérios de reajuste?

✓ Pesquisou reclamações?

✓ A parcela é compatível com seu orçamento atual e futuro?

Afinal, como escolher um consórcio de carro?

Não existe uma opção universalmente melhor para todos os compradores.

O consórcio mais adequado depende do valor desejado, prazo, capacidade de pagamento, necessidade de contemplação e condições oferecidas pelo grupo.

Uma boa comparação deve considerar o custo total e as regras do contrato, e não apenas a publicidade ou o valor inicial da parcela.

Para quem está pesquisando diferentes instituições, também vale avaliar a reputação, as condições comerciais e o nível de transparência apresentado antes de decidir qual é o melhor banco para fazer consórcio para seu objetivo.

O importante é não transformar a escolha em uma disputa pela menor parcela.

Consórcio de carro vale a pena?

Pode fazer sentido para quem deseja planejar a compra de um veículo e não precisa necessariamente ser contemplado de imediato.

O Banco Central define o consórcio como uma reunião de pessoas físicas ou jurídicas em um grupo com objetivo de aquisição de bens ou serviços por meio de autofinanciamento. Entre os bens que podem ser adquiridos estão veículos automotores novos ou usados, conforme as condições do contrato.

Por outro lado, o consórcio exige planejamento.

Quem entra sem compreender custos, reajustes e regras de contemplação pode ter uma experiência muito diferente daquela imaginada no momento da contratação.

Checklist rápido antes de comprar

Se você está pensando em entrar em um consórcio de carro, responda às 8 perguntas abaixo:

Qual é o valor total da carta de crédito? Qual é o prazo do grupo? Qual é a taxa de administração? Existe fundo de reserva? Existe seguro? Como funciona o reajuste? Como funcionam sorteios e lances? A administradora é autorizada e possui histórico que você considera adequado?

Se você ainda não consegue responder a essas perguntas, talvez seja cedo para assinar.

A melhor decisão começa antes da assinatura

O consórcio pode ser uma ferramenta de planejamento para quem pretende comprar um carro, mas a decisão precisa ser tomada com base em informações completas.

A menor parcela não necessariamente representa o menor custo. A contemplação não é garantida imediatamente. E um contrato que não foi lido pode esconder justamente as informações mais importantes para a decisão.

Pesquisar, comparar e entender as regras antes de entrar no grupo pode ajudar o consumidor a evitar surpresas e escolher uma alternativa compatível com sua realidade financeira.

Em uma decisão que pode durar vários anos, alguns minutos dedicados à análise do contrato podem valer muito mais do que a economia aparente de uma parcela.