Carteira de motorista de Rosiane Pereira de Souza encontrada no Neva

Documento foi achado no bairro Neva; proprietário pode reaver entrando em contato com a CGN pelo número (45) 99908-0244.

De acordo com a CGN, uma carteira de motorista em nome de Rosiane Pereira de Souza foi encontrada no bairro Neva. A informação foi enviada por um(a) internauta e divulgada pela editoria de achados e perdidos do veículo.

O proprietário pode reaver o documento entrando em contato com a CGN pelo telefone (45) 99908-0244. A editoria também oferece um formulário online para publicação de itens perdidos ou encontrados.

Como reaver o documento

Segundo a CGN, quem reconhecer a carteira deve entrar em contato pelo número informado para combinar a devolução.

Como publicar itens perdidos ou encontrados

A CGN disponibiliza um formulário gratuito para publicar achados e perdidos no link https://achadoseperdidos.cgn.app.br/; as publicações são compartilhadas nas redes sociais do veículo.

Serviço gratuito

A editoria de achados e perdidos da CGN informa que o serviço é totalmente gratuito e visa facilitar a devolução de objetos, animais ou Documento a seus proprietários.