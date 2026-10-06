Luiza Erundina, 91 anos, é a deputada estadual mais velha eleita em 2026

A ex-prefeita de São Paulo obteve 169.567 votos e ocupará uma das 94 cadeiras da Assembleia Legislativa de São Paulo; mandato começa em 2027.

segundo CGN, Luiza Erundina (Psol), aos 91 anos, tornou-se a deputada estadual mais velha eleita no pleito de 2026 em todo o país. Ela ficou na 13ª posição na disputa em São Paulo, com 169.567 votos, e iniciará o mandato em 2027 como uma das 94 cadeiras da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).

A eleição de Erundina supera a idade do então mais velho entre os deputados estaduais de São Paulo, Eduardo Suplicy (PT), indicado pela reportagem como tendo 85 anos. As informações sobre votos, posição e idade foram publicadas pelo CGN.

Trajetória pública

Nascida em 30 de novembro de 1934 em Uiraúna (Paraíba), Erundina é formada em Serviço Social pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e possui mestrado em ciências sociológicas pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESP-SP). Filiação partidária informada pela reportagem: Psol.

Erundina foi prefeita de São Paulo entre 1989 e 1992, eleita quando ainda estava no PT, tornando-se a Primeiro mulher representante da esquerda a assumir a prefeitura da capital. Também teve atuação no Congresso Nacional, onde exerceu sete mandatos como deputada federal, segundo o CGN.

Legislação e iniciativas citadas

O CGN relaciona na trajetória legislativa de Erundina projetos e leis aprovadas durante sua carreira como parlamentar federal, entre eles:

participação em frentes parlamentares que contribuíram para a aprovação de fundos como o Fundo Nacional de Habitação Popular;

aprovação da Lei das Brinquedotecas (Lei nº 11.104/2005), que tornou obrigatória a instalação de brinquedotecas em unidades de saúde com atendimento pediátrico em regime de internação hospitalar;

garantia, por meio da Lei nº 11.634/2007, do direito das gestantes atendidas pelo SUS ao conhecimento prévio e à vinculação à maternidade onde receberão assistência ao parto;

instituição do Dia Nacional do Forró (Lei nº 11.176/2005);

declaração de Oscar Niemeyer como patrono da Arquitetura Brasileira (Lei nº 11.117/2005).

Pautas anunciadas para a Assembleia

transporte e tarifa zero, com ênfase em mobilidade como direito e melhoria do transporte público;

direitos das mulheres, crianças e adolescentes, incluindo combate à violência e Política de proteção;

democratização da comunicação, contra monopólios e a favor de pluralidade informativa;

participação popular e controle social, com transparência nas decisões públicas;

memória, verdade, justiça e direitos humanos;

justiça social e Política públicas universais em saúde, educação e assistência.

Reação de especialistas

Segundo Pitanguy: "Primeiro porque ajuda a quebrar a ideia do etarismo, de que as pessoas envelhecem e desaparecem. O envelhecimento pode marcar uma presença com maior sabedoria, experiência e tolerância." A observação consta na reportagem do CGN.