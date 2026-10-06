Luiza Erundina, 91 anos, é a deputada estadual mais velha eleita em 2026

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
segundo CGN, Luiza Erundina (Psol), aos 91 anos, tornou-se a deputada estadual mais velha eleita no pleito de 2026 em todo o país. Ela ficou na 13ª posição na disputa em São Paulo, com 169.567 votos, e iniciará o mandato em 2027 como uma das 94 cadeiras da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).
A eleição de Erundina supera a idade do então mais velho entre os deputados estaduais de São Paulo, Eduardo Suplicy (PT), indicado pela reportagem como tendo 85 anos. As informações sobre votos, posição e idade foram publicadas pelo CGN.
Nascida em 30 de novembro de 1934 em Uiraúna (Paraíba), Erundina é formada em Serviço Social pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e possui mestrado em ciências sociológicas pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESP-SP). Filiação partidária informada pela reportagem: Psol.
Erundina foi prefeita de São Paulo entre 1989 e 1992, eleita quando ainda estava no PT, tornando-se a Primeiro mulher representante da esquerda a assumir a prefeitura da capital. Também teve atuação no Congresso Nacional, onde exerceu sete mandatos como deputada federal, segundo o CGN.
O CGN relaciona na trajetória legislativa de Erundina projetos e leis aprovadas durante sua carreira como parlamentar federal, entre eles:
Segundo Pitanguy: "Primeiro porque ajuda a quebrar a ideia do etarismo, de que as pessoas envelhecem e desaparecem. O envelhecimento pode marcar uma presença com maior sabedoria, experiência e tolerância." A observação consta na reportagem do CGN.