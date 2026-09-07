Lula afirma soberania do Brasil e rejeita interferências externas

Segundo a CGN, em pronunciamento transmitido na noite de 6 de setembro, Lula disse que o país não aceitará interferências externas e ressaltou a gestão das riquezas naturais

Em pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão neste sábado (6), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o Brasil é um país soberano e rejeita interferências externas em suas decisões políticas, econômicas e comerciais. A informação foi divulgada pela CGN, que cita a Agência Brasil.

O chefe do Executivo destacou a autonomia do país nas relações internacionais e afirmou que decisões sobre comércio e compras são de competência nacional.

Declarações sobre interferência e independência

Segundo a CGN, Lula afirmou que “Não somos colônia e não seremos colônia de ninguém” e complementou que “Nenhum governante estrangeiro tem o direito de dizer de quem podemos comprar e para quem podemos vender. Somos um país soberano e nossas decisões pertencem a nós e a mais ninguém”.

Gestão de riquezas naturais

No pronunciamento, o presidente enfatizou a administração dos recursos estratégicos do país. Conforme a CGN, que cita a Agência Brasil, Lula mencionou que o Brasil tem a segunda maior reserva de terras raras do mundo, a maior fonte de água doce e descobertas recentes de novas jazidas de petróleo.

Ele afirmou também que essas riquezas devem servir ao futuro do povo brasileiro.

Visão sobre independência e direitos

Ao relacionar a data ao significado histórico da independência, Lula vincou que a soberania deve se traduzir em garantias de direitos fundamentais. Segundo a CGN, o presidente citou a independência financeira, educacional e o acesso à saúde pública de qualidade como componentes da autonomia que beneficiam a população.

Protagonismo internacional

O pronunciamento, segundo a CGN, ressaltou ainda o papel do Brasil no cenário global, com menção à defesa do livre comércio, ao empenho pela paz mundial e à liderança em pautas ambientais, conforme relatado pela Agência Brasil.