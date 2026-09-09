Lula exige quebra total de sigilo no caso Master e aponta maior crime financeiro da história do Brasil

Presidente Lula defende quebra completa de sigilo no caso Master e pede explicações urgentes sobre o maior crime financeiro já registrado no país

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou, nesta quarta-feira (9), uma posição firme sobre o desenrolar das investigações do chamado caso Master. Em declarações públicas, o chefe do Executivo exigiu a quebra completa do sigilo de todos os envolvidos, classificando o episódio como o maior crime financeiro da história do Brasil.

A crise institucional, que tem atingido o Poder Judiciário, motivou o presidente a cobrar medidas imediatas.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), a solicitação de transparência total ocorre em um momento de alta tensão entre ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) devido às decisões ligadas ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

Entenda a origem da crise no STF

O cenário de crise ganhou força após o ministro André Mendonça retirar o sigilo de relatórios parciais da Operação Compliance Zero. O processo, que tem Mendonça como relator, investiga suspeitas de corrupção de agentes públicos e fraudes financeiras bilionárias que seriam de autoria de Vorcaro.

Dentro do material que veio a público, foram identificadas 52 mensagens que, de acordo com os investigadores, teriam sido enviadas pelo ex-banqueiro ao ministro Alexandre de Moraes. O teor das mensagens indicaria uma relação de proximidade entre ambos.

Supostos vínculos e o contrato milionário

Um dos pontos centrais da investigação envolve o envio de um contrato no valor de R$ 131 milhões, supostamente encaminhado por Vorcaro a Moraes. O documento seria firmado entre o banco Master e o escritório de advocacia de Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro.

Até o fechamento desta reportagem, o ministro Alexandre de Moraes nega qualquer tipo de contato com o ex-banqueiro. Após a exposição do material, o magistrado tornou público um relatório de inteligência da Polícia Federal que aponta uma suposta atuação direcionada de Mendonça contra desafetos políticos.

O impacto da transparência na disputa eleitoral

O presidente Lula criticou o que chamou de vazamentos seletivos, argumentando que tais ações prejudicam o equilíbrio da disputa eleitoral no país. Para o presidente, o povo brasileiro merece explicações claras diante da crise que tomou conta das instituições.

A defesa pela quebra de sigilo total serve, segundo a nota oficial, como uma tentativa de estancar a desconfiança pública e permitir que as investigações sigam seu curso natural, garantindo que a verdade sobre o caso Master seja revelada sem interferências.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Por que o presidente Lula pediu a quebra de sigilo?

Lula defende a medida para esclarecer o que considera ser o maior crime financeiro da história brasileira e conter a crise entre ministros do STF.

Quem é o principal alvo da Operação Compliance Zero?

A investigação tem como alvo principal o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, suspeito de corrupção de agentes públicos e fraudes bilionárias.

Qual a relação citada entre o banco Master e a família de Moraes?

Relatórios sugerem que um contrato de R$ 131 milhões entre o banco e o escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes teria sido enviado ao magistrado.

O que diz o ministro Alexandre de Moraes sobre as mensagens?

O ministro nega categoricamente que tenha mantido qualquer contato com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

O que motivou a crise entre os ministros do STF?

A crise foi intensificada pela retirada do sigilo de relatórios da Operação Compliance Zero por André Mendonça e a subsequente divulgação, por Moraes, de um relatório da PF questionando a conduta de Mendonça.