Câmara dos Deputados confirma novo concurso público com mais de 150 vagas para nível superior: veja os cargos e detalhes

A Câmara dos Deputados anunciou oficialmente a realização de um novo concurso público para o provimento de mais de 150 vagas destinadas a profissionais de nível superior.

O certame, que integra o terceiro edital autorizado pela Mesa Diretora da instituição em 2025, visa preencher lacunas em 11 especialidades da carreira de Analistas Legislativa. A iniciativa busca fortalecer o quadro Técnicos da Casa com profissionais qualificados.

Conforme informação divulgada pelo Portal da Câmara dos Deputados, o presidente da Casa, Hugo Motta, confirmou que a banca organizadora responsável pelo processo será o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos, conhecido como Cebraspe.

A expectativa é que o documento com as regras completas seja liberado para consulta Públicas ainda no decorrer do mês de setembro. Os interessados devem ficar atentos aos canais oficiais da instituição para o cronograma detalhado.

Remuneração e estrutura das provas

Um dos principais atrativos deste certame é a remuneração oferecida. Os salários iniciais para os cargos de nível superior chegam a R$ 30,8 mil, um valor que atrai candidatos de todo o território nacional para a carreira legislativa.

Para garantir a democratização do acesso, a Câmara confirmou que as provas serão aplicadas simultaneamente em todas as 26 capitais estaduais e no Distrito Federal. O objetivo, segundo Hugo Motta, é assegurar a ampla concorrência, permitindo que qualquer cidadão interessado possa realizar o exame próximo à sua região.

Cargos contemplados no edital

O concurso abrange diversas áreas estratégicas para o funcionamento do Legislativa. As vagas de nível superior estão divididas entre cargos de Comunicação Social, como Jornalismo, Relações Públicas e Divulgação Institucional, além de Documentação e Informação Legislativa, que contempla Arquivista e Bibliotecário.

Também há oportunidades para áreas Técnicos de Engenharia, incluindo Civil, Elétrica, Eletrônica, Telecomunicações e Mecânica. O edital ainda prevê vagas para Museólogo e para o setor de Registro e Redação, focado em analistas e técnicos de apanhamento taquigráfico e revisão de debates.

Próximos passos para os candidatos

Atualmente, a equipe técnica da Câmara e o Cebraspe trabalham no fechamento do cronograma de inscrições e na definição dos conteúdos programáticos. As datas específicas das avaliações e as exigências para cada especialidade serão detalhadas no edital de abertura.

A recomendação é que os candidatos acompanhem as atualizações constantes através dos veículos institucionais da Câmara dos Deputados, evitando informações de fontes não oficiais. A organização do concurso enfatiza o compromisso com a transparência em todas as etapas da seleção.

Perguntas Frequentes

Qual a banca organizadora deste concurso? A banca contratada para a realização do certame é o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos, o Cebraspe.

Qual o salário inicial para os cargos? As remunerações iniciais para a carreira legislativa de nível superior chegam a R$ 30,8 mil.

Onde serão aplicadas as provas? As provas serão realizadas em todas as 26 capitais estaduais e também no Distrito Federal.

Quando o edital será publicado? A previsão da Mesa Diretora da Câmara é que o edital completo seja publicado ainda no mês de setembro de 2026.

Quais áreas serão contempladas? O concurso oferece vagas em 11 especialidades, incluindo Comunicação Social, Documentação, diversas Engenharia, Museologia e Registro e Redação.