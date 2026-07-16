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Seca recua no Paraná após chuvas até 120 mm acima da média

Seca recua no Paraná após chuvas até 120 mm acima da média

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Seca recua no Paraná após chuvas até 120 mm acima da média
Chuvas acima da média melhoram panorama das plantações no Paraná. Foto: Dirceu Portugal | Arquivo Gazeta do Povo

A seca moderada deixou de atingir o Paraná e a seca fraca recuou na região Centro-Sul do estado. A mudança consta no Monitor de Secas, divulgado nesta quarta-feira (15) pela Agência Nacional de Águas (ANA), em parceria com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) e outros institutos.

A melhora foi registrada entre maio e junho. Em maio, a seca fraca predominava em boa parte do território e a seca moderada se concentrava no Oeste, Sudoeste e Sul do Paraná. Já em junho, a seca fraca ficou restrita ao Leste, Campos Gerais, Sudoeste e parte do Oeste do estado.

Conforme informações do Monitor de Secas, a recuperação está associada às chuvas acima da média em junho, com excedentes de 40 a 120 milímetros (mm) em diversos municípios — das 45 estações meteorológicas do Simepar com mais de cinco anos de operação, apenas uma, em Guaraqueçaba, registrou volume abaixo da média histórica.

Cidades como Foz do Iguaçu, Pato Branco e Ponta Grossa tiveram acumulados pelo menos 100 mm acima da média prevista para o mês.

Recuo da seca ajuda plantações no Paraná

Com a diminuição da seca no estado, o boletim Agroclimático do Simeagro aponta reflexos positivos na agricultura: o milho segunda safra entrou na fase de colheita, e o plantio do trigo 2026/27 avançou para 98% da área prevista, com 99% das lavouras classificadas como boas.

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