Macron alerta para intensificação de ataques híbridos russos contra Europe e France

President ordenou plano para proteger infraestruturas críticas e convocará reunião do G7 sobre energia, diz BBC

O President France Emmanuel Macron afirmou que a ameaça de ataques híbridos vindos da Rússia contra a Europe e contra a France se intensificou nas últimas semanas e anunciou medidas de proteção às infraestruturas críticas, segundo BBC.

Em entrevista coletiva no Palácio do Eliseu, Macron disse ter ordenado um plano para proteger instalações críticas e os locais mais sensíveis da indústria e tecnologia de defesa contra ataques por drones e ciberataques. Ele afirmou que os incidentes não ficarão “sem resposta”.

Incidentes citados

Macron mencionou uma série de episódios recentes que têm levantado preocupação na Europe, conforme a BBC: o ataque por drone ao aeroporto de Leipzig no mês anterior, atribuído à Rússia; o impacto de um drone em um trem de passageiros próximo à fronteira Ucrânia-Polônia, em Yahodyn, que atingiu a locomotiva minutos após passageiros terem sido evacuados, segundo a Ucrânia; e uma série de incêndios suspeitos em instalações de defesa de países que vão da Itália à Estônia.

Declarações e reações

Segundo a BBC, Macron disse que a intenção desses ataques é "intimidar-nos e quebrar nosso esforço de apoio à Ucrânia", mas afirmou que o resultado será o contrário e que a France não se deixa intimidar. O President também pediu que candidatos às eleições do ano que vem não explorem o mal-estar público, afirmando que a inflação dos preços dos combustíveis decorre de circunstâncias internacionais incontroláveis.

Posição russa e advertências

Conforme a BBC, a Rússia nega envolvimento em ataques desse tipo, ainda que a matéria mencione "crescentes evidências em sentido contrário". O ministro das Relações Exteriores russo, Sergey Lavrov, advertiu na mesma cobertura que, na visão de Moscow, o envio de tropas por países europeus à Ucrânia seria visto como uma declaração de guerra e que "se a Europe atacar a Rússia, será uma guerra completamente diferente, e será muito curta", segundo a BBC.

A reportagem também informa que a Rússia reiterou advertência ao Reino Unido de que quaisquer instalações militares britânicas em território ucraniano utilizadas para atacar a Rússia seriam “alvos legítimos” e reservou o direito de tomar “as contramedidas necessárias” em resposta ao que chamou de postura “altamente confrontadora” do Reino Unido.

Energia e G7

Macron anunciou que a France convocará uma reunião do G7 dedicada às questões energéticas e discutirá com a Comissão Europeia a questão dos estoques de gás, além de avaliar opções para uma possível liberação ou desbloqueio de reservas estratégicas, segundo a BBC.

A matéria da BBC foi assinada por Robert Greenall e publicada em 18 de setembro de 2026.