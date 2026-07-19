Mais de 200 cidades do Paraná entram em alerta para vendavais

Até a noite deste domingo (19), mais de 200 municípios do Paraná estão sob alerta laranja de perigo para vendavais, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Neste sábado (18), as rajadas de vento já ultrapassaram os 70 km/h em Laranjeiras do Sul, na região Centro-Sul do estado, por volta das 11h30. No Oeste, os ventos também ganharam força, com rajadas acima de 45 km/h.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a intensificação dos ventos é provocada pela atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica sobre o continente. Além de favorecer as rajadas, esse sistema também impulsiona o transporte de ar quente para o Paraná, elevando as temperaturas em diversas regiões.

A previsão indica que os ventos mais fortes persistem até segunda-feira (20), principalmente nas regiões Noroeste, Oeste, Sudoeste e Centro-Sul. Na terça-feira (21), uma nova frente fria deve avançar sobre o estado, trazendo chuva, reduzindo as temperaturas e diminuindo a intensidade dos ventos de forma geral. Ainda assim, temporais poderão provocar rajadas localizadas e de curta duração.

O alerta laranja do Inmet permanece válido até a madrugada de domingo e abrange praticamente todo o Paraná, do Centro em direção ao Oeste, Norte e Sudoeste. O instituto alerta para risco de queda de árvores, destelhamentos, interrupção no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações e outras estruturas. Além do Paraná, outros quatro estados também estão sob o mesmo aviso meteorológico.

Embora esteja fora da área de maior risco, a região Leste também registra ventos moderados. Em Curitiba, a rajada mais intensa registrada na manhã deste sábado chegou a 38 km/h, segundo o Simepar.