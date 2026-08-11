Quanto Robert Downey Jr. vai ganhar para voltar à Marvel? Salário é quase 3 vezes maior do que Chris Evans – Notícias de cinema

Em dezembro, Robert Downey Jr. muda de lado no Universo Cinematográfico Marvel e assume do papel do vilão em Vingadores: Doutor Destino.

Robert Downey Jr. fez história no Universo Cinematográfico Marvel como Tony Stark/Homem de Ferro e, após sua despedida em Vingadores: Utimato, está de volta na franquia como vilão. O ator assume o papel de Doutor Destino em Vingadores: Doutor Destino, mas esse retorno do vencedor do Oscar não foi nada barato.

Robert Downey Jr. tem o maior salário de Vingadores: Doutor Destino

Reprodução / Getty Images

Segundo fontes do Page Six, Robert Downey Jr. receberá US$ 100 milhões para estrelar os dois próximos filmes dos Vingadores: Doutor Destino e Guerras Secretas.

Com isso, ele é o ator mais bem pago do elenco de Vingadores, seguido por outros veteranos: Chris: Hemsworth e Chris Evans, que receberão 40 milhões de dólares.

Caso seja confirmado, Robert Downey Jr. poderia ter o maior pagamento da história do cinema, batendo um recorde de Keanu Reeves, que recebeu US$ 30 milhões por Matrix Reloaded e Matrix Revolutions (US$ 156 milhões com participação nos lucros).

Robert Downey Jr. assume o papel de Doutor Destino: “Foi muito estranho”

Disney / Marvel Studios

Em entrevista à EW, Robert Downey Jr. comparou Tony Stark e Victor von Doom. “Há a questão da ciência, e eles são considerados caras muito brilhantes. Mas Tony teve o trauma que o transformou em um herói, e Doom tem exatamente o oposto, a ponto de ser necessário o poder de todos esses personagens para enfrentá-lo, e foi um prazer assistir a isso”.

Participando do painel da Marvel Studios na San Diego Comic-Con deste ano, o ator comentou como foi a experiência de interpretar um vilão na franquia após passar tantos anos sendo um herói. “Foi muito estranho estar do outro lado da máscara do vilão, porque a atmosfera é muito isolada. Eu os via socializando e tudo mais – e eu era o inimigo!”

Vingadores: Doutor Destino estreia em 17 de dezembro nos cinemas brasileiros, enquanto Vingadores: Guerras Secretas está marcado para dezembro de 2027.