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⚡ MAIS UM PROJETO CONCLUÍDO COM SUCESSO!
A Liga Energia Solar realizou a instalação de um sistema fotovoltaico na Padaria Pão Quente, em Boa Esperança/PR. 🌞
Agora, a padaria passa a contar com mais economia na conta de energia, sustentabilidade e um investimento que gera retorno todos os meses.
Agradecemos pela confiança e por escolher a Liga Energia Solar para fazer parte dessa conquista! 💚
📞 Solicite seu orçamento sem compromisso: WhatsApp: (44) 99979-1840
📍 Avenida Ipê Branco, nº 108 — Ubiratã
📸 @liga_energiasolar
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