⚡ MAIS UM PROJETO CONCLUÍDO COM SUCESSO!

A Liga Energia Solar realizou a instalação de um sistema fotovoltaico na Padaria Pão Quente, em Boa Esperança/PR. 🌞

Agora, a padaria passa a contar com mais economia na conta de energia, sustentabilidade e um investimento que gera retorno todos os meses.

Agradecemos pela confiança e por escolher a Liga Energia Solar para fazer parte dessa conquista! 💚

📞 Solicite seu orçamento sem compromisso: WhatsApp: (44) 99979-1840

📍 Avenida Ipê Branco, nº 108 — Ubiratã

📸 @liga_energiasolar

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