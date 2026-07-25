Filha de Fátima Bernardes mostra como é a sala de seu apartamento no Rio de Janeiro

Filha de Fátima Bernardes e William Bonner, a influenciadora digital Beatriz Bonemer vive sozinha em um apartamento no Rio de Janeiro e decidiu renovar a decoração de seu lar. Aos poucos, ela muda cada um dos cantinhos da residência para deixar o espaço com a sua cara e personalidade.

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Desta vez, Bia renovou a decoração da sala de estar. A estrela quis colocar um adereço na parede que une a função de estante e enfeite. A estrutura em metal preto contou com nichos em madeira para que ela pudesse colocar enfeites e plantas para decorar o espaço.

Beatriz contou com a ajuda do namorado e de um profissional para colocar a estante na parede, já que, em uma tentativa anterior, eles furaram um cano de água. Depois que tudo deu certo, ela mostrou o resultado em um vídeo nas redes sociais.

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O cantinho atrás da porta

Outra parte do apartamento que Beatriz Bonemer já redecorou foi a parede atrás da porta de entrada. Ela quis criar um cantinho aconchegante e com referências que ela gosta. Para isso, a influencer pintou a parede de verde, colocou quadros coloridos, uma luminária vintage e um vaso de planta.

Vale lembrar que Beatriz Bonemer é uma dos trigêmeos de Fátima e Bonner. Ela é a única que continua vivendo no Brasil, já que seus irmãos, Laura e Vinicius, foram morar na França.

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Quem é o namorado de Bia Bonemer?

Bia Bonemer namora com Caio Freitas. Ele é piloto de avião para voos comerciais com licença para multimotores e instrumentos há alguns anos. Discreto nas redes sociais, ele costuma fazer posts sobre sua relação com a família, incluindo os dois irmãos, e também de momentos felizes ao lado dos amigos ou de seus voos.

Ele tem 30 anos e é torcedor do Flamengo. Há pouco tempo, Caio fez uma homenagem para a mãe e relembrou a história de vida dela, que saiu de casa cedo e se tornou mãe logo no início da vida adulta.

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“”Abandonada” pelo próprio pai, casou aos 15 anos pra fugir de uma realidade merda que vivia, com 23 já tinha seus 3 filhos. Viveu em prol dos filhos até os 33 anos de idade quando resolveu fazer algo por ela mesma e ir buscar a própria felicidade. Essa foto retrata a minha felicidade em ver você feliz mãe, e é exatamente isso, sua felicidade me faz feliz. E que você seja sempre feliz mama. Eu amo você”, escreveu ele na época.

Bia Bonemer assume primeiro namorado, o piloto Caio Freitas – Reprodução/Instagram

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