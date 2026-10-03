Manifestações em toda a Espanha pedem ação sobre crise habitacional após derrota de decretos

Cerca de 50 marchas em cidades como Madrid, Valência e Barcelona exigem proteções a inquilinos após rejeição de decretos no Congress

Manifestações ocorreram em várias cidades da Espanha neste sábado, com Protests organizados por movimentos de inquilinos pedindo medidas mais duras contra despejos, limites aos aumentos de aluguel e restrições à compra de imóveis por fundos de investimento. As mobilizações foram convocadas depois que o governo não conseguiu aprovar, na sexta-feira, dois decretos de emergência sobre habitação no Congress.

O que o governo propôs

O pacote apresentado pela coalizão de governo de Pedro Sánchez — formada pelo Partido Socialist e pela aliança Sumar — incluía dois decretos com medidas diferentes. O primeiro previa, entre outros pontos, a suspensão de despejos de inquilinos vulneráveis até 2030, a prorrogação por dois anos de contratos de aluguel que vencem antes de 2028, aumento de impostos para apartamentos turísticos e restrições à compra de residências por chamados "vulture funds". O segundo decreto propunha a renovação automática de contratos de arrendamento.

Os deputados rejeitaram o primeiro decreto por 178 votos a 172 e o segundo por 184 votos a 166, segundo a BBC. Os partidos conservadores People’s Party (PP) e Vox já haviam anunciado voto contra; o governo minoritário dependia do apoio de partidos nacionalistas da Catalunha e do País Basco, e Together for Catalonia (JxCat) sinalizou oposição na véspera da sessão, o que condenou as medidas à derrota.

Protests e reações

Segundo relatos da BBC, cerca de 50 marchas estavam previstas em cidades como Madrid, Valência e Barcelona. Em Valência, uma das primeiras manifestações já havia começado e, conforme um porta-voz do Valencia Tenants’ Union, “há muita raiva nas ruas”. Em Madrid, manifestantes montaram um acampamento na praça Puerta del Sol; um participante identificado apenas como David disse à RTVE: “Não estamos aqui por prazer ou conforto. Estamos aqui por convicção.”

O Madrid’s Tenants’ Union afirmou que, embora as medidas do governo fossem insuficientes, a rejeição das propostas “exacerba a crise habitacional” e defendeu a convocação de uma greve geral sobre o tema, segundo a BBC.

As manifestações ganharam fôlego após o despejo, em setembro, da aposentada Maricarmen Abascal, de 87 anos, cuja saída da casa provocou onda de Protests nacionais. A empresa proprietária do imóvel, Urbagestión, acabou negociando o retorno dela ao apartamento por um aluguel reduzido, conforme relatado pela BBC.

Contexto econômico

Os números citados pela reportagem apontam para uma falta significativa de moradias: o Bank of Spain estima um déficit de 700 mil casas com base na diferença entre demanda e construção. Dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) indicam que os preços das casas subiram 12,2% no ano até o segundo trimestre de 2026.

O site imobiliário Idealista informou que a escassez de imóveis para alugar elevou os custos em 8,5% em 2025, com Madrid registrando aumento de 9,7% nos aluguéis. Segundo a mesma fonte, Barcelona e Madrid eram as cidades mais caras para alugar, com preços médios de €23,80 e €22,70 por metro quadrado, respectivamente.

A derrota dos decretos também alimentou especulações sobre a possibilidade de convocação de eleições gerais antecipadas, segundo a BBC, embora o pleito nacional estivesse previsto apenas para o verão seguinte.

Informações baseadas em reportagem de Ella Kipling para a BBC.