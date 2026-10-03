Tom Kim conquista ouro nos Jogos Asiáticos e garante isenção do serviço militar sul-coreano

Com -18 e rodada final de 64, Tom Kim, 24, venceu os Jogos Asiáticos e obteve isenção do serviço militar na Coreia do Sul.

Tom Kim venceu a prova de golfe nos Jogos Asiáticos e garantiu, com a medalha de ouro, a isenção do cumprimento obrigatório do serviço militar na Coreia do Sul, segundo a BBC.

O jogador de 24 anos terminou a competição em 18 abaixo do par após uma última rodada de seis abaixo (64). Ele entrou na última volta na liderança, marcou cinco birdies e uma eagle antes de cometer um bogey no 17º buraco, então fez o par no último e celebrou a vitória por três tacadas.

Placar e adversários

Classificação final destacada pela BBC:

-18: T Kim (Kor)

-15: K Higa (Jpn); W Ding (Chi); S Kaewkanjana (Tha)

-11: W-H Wang (Tpe)

Contexto da isenção e trajetória

Na Coreia do Sul, homens em condições físicas geralmente precisam cumprir entre 18 e 21 meses de serviço militar antes dos 28 anos. O governo sul-coreano concede isenção do serviço a campeões dos Jogos Asiáticos e a medallhistas olímpicos de qualquer cor, embora os atletas ainda realizem um treinamento básico de menos de um mês, conforme relatou a BBC.

A matéria recorda atletas que já tiveram a mesma exceção, como Son Heung-min, que cumpriu apenas três semanas de serviço em 2020 após vencer os Jogos Asiáticos em 2018. Segundo a BBC, Tom Kim viajou diretamente do Presidents Cup, nos Estados Unidos, para competir no Kasugai Country Club, no Japão, lidando com apenas seis horas de sono e 14 horas de diferença de fuso horário.

A reportagem também registra que Kim é 32º no ranking mundial, já venceu quatro torneios do PGA Tour e conquistou o Scottish Open em julho. Ele chegou perto de garantir uma isenção nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, quando esteve empatado em terceiro no primeiro dia e terminou em oitavo. A BBC informa ainda que o compatriota identificado como SH Kim, de 28 anos, não obteve isenção porque a Coreia do Sul ficou com a prata no evento por equipes, que teve também Mun Do-yeob — este já completou o serviço militar.