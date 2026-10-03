Wang Cong usa persona inspirada no ‘joker’ e diz sentir o medo nas adversárias antes do UFC 332

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Com cabelo tingido de verde, rosto pintado de branco e um sorriso vermelho desenhado de uma bochecha à outra, a lutadora de 34 anos afirma que a fantasia a ajuda a “sentir o medo” nas oponentes e a render melhor nas lutas.
Wang Cong diz que a inspiração vem do coringa do baralho, não diretamente do vilão das histórias em quadrinhos. “Significa a carta mais poderosa, então eu quero ser a mais poderosa”, declarou à BBC Sport. Sobre a maquiagem, afirmou: “Quando estou com a pintura sinto-me louca. Isso me faz render mais, me inspira. Não há muita diferença entre com e sem pintura, esta é a minha personalidade verdadeira.”
Em eventos de pesagem e antes de confrontos, ela já encenou provocações: conforme a BBC, atirou uma moeda imaginária e fez o gesto de atirar antes do combate contra Gabriella Fernandes, em 2024, e presenteou Tracy Cortez com um pacote de cílios postiços em julho, antes do encontro das duas no peso-mosca. Wang também afirmou que usa a alcunha joker em mensagens nas redes sociais na China.
O combate vale o cinturão vago da categoria, aberto após Valentina Shevchenko ter sido forçada a abrir mão do título no mês anterior por lesão, informa a BBC. Silva era a favorita esperada para disputar o cinturão antes do cancelamento do confronto com Shevchenko.
Alguns torcedores se surpreenderam por Wang, sexta no ranking, ter sido escolhida para disputar o título; a lutadora reconheceu a surpresa, mas apontou que concorrentes melhor ranqueadas estavam com lutas agendadas ou haviam acabado de competir, e que sua sequência de quatro vitórias justificava a vaga, segundo a BBC Sport.
Wang comemorou a oportunidade de representar o crescimento do MMA feminino no UFC e disse esperar que seu sucesso encoraje mais atletas a tentar o esporte na China. A BBC lembra que, caso vença, ela se tornaria apenas a segunda campeã Chinese do UFC depois de Zhang Weili.
Nas redes, parte do público criticou a escolha do card principal e pediu a presença de outros nomes no evento. Perguntada sobre os críticos, Wang foi direta: “Não tenho nada a dizer agora. Depois da minha luta acho que eles vão se calar”, disse à BBC.
Fonte: BBC Sport (Paul Battison)