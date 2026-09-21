Investigado por roubo de canetas emagrecedoras em farmácias do Paraná é preso em operação Polícia em São Paulo

Polícia Civil prende jovem de 19 anos suspeito de integrar quadrilha que viajava de São Paulo para roubar canetas emagrecedoras em farmácias paranaenses

Um jovem de 19 anos, que estava sendo investigado por sua suposta participação em uma série de roubos contra farmácias no Norte do Paraná, foi preso nesta segunda-feira (21). A Capturas ocorreu na Zona Leste de São Paulo, durante uma operação coordenada pelas autoridades policiais.

Conforme informação divulgada pelo portal Banda B, a Polícia Civil do Paraná (PCPR) aponta que o suspeito fazia parte de um grupo criminoso que se deslocava da capital paulista até cidades paranaenses, como Londrina e Ibiporã, especificamente para cometer os assaltos.

O foco dos criminosos eram medicamentos de alto valor, com destaque para as chamadas canetas emagrecedoras, fármacos injetáveis amplamente utilizados no tratamento de diabetes tipo 2 e obesidade. A ação Polícia também resultou na apreensão de itens que teriam sido usados nos delitos.

Dinâmica dos assaltos e prejuízos

Os investigadores identificaram uma conexão direta entre os crimes ocorridos em Londrina e um roubo realizado horas antes em Ibiporã. A dinâmica dos dois casos apresentou características semelhantes, o que permitiu aos policiais traçar o perfil de atuação da quadrilha.

Rota de fuga e identificação dos suspeitos

O trabalho de inteligência da PCPR conseguiu reconstruir o trajeto dos criminosos. Foi constatado que o bando saía de São Paulo, praticava os roubos no Paraná e retornava ao estado paulista logo após a execução dos crimes, utilizando um veículo que possuía avarias compatíveis com um acidente ocorrido durante a fuga.

Durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão, os policiais recolheram celulares, roupas e bonés que coincidem com as imagens capturadas por câmeras de segurança dos estabelecimentos atacados. Além disso, foi apreendido pouco mais de R$ 1 mil em dinheiro.

Desdobramentos da operação

O principal alvo da operação, identificado pelas iniciais R.I.A., foi detido e encaminhado ao sistema prisional paulista, onde permanece à disposição da Justiça. Outros Investigado foram localizados e intimados a prestar esclarecimentos pelas autoridades.

A operação contou com o apoio logístico e operacional do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (DOPE) da Polícia Civil de São Paulo, incluindo o Setor de Capturas, que auxiliou na localização dos envolvidos no estado vizinho.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Qual era o principal item roubado nas farmácias?

O grupo focava principalmente em canetas emagrecedoras, medicamentos injetáveis de alto valor comercial indicados para diabetes tipo 2 e obesidade.

Onde os crimes foram cometidos?

Os roubos ocorreram em farmácias localizadas nas cidades de Londrina e Ibiporã, no Norte do Paraná.

Qual foi o prejuízo estimado em um dos assaltos?

Segundo a Polícia Civil do Paraná, o prejuízo em medicamentos em uma das investidas chegou a aproximadamente R$ 40 mil.

Como a polícia identificou os suspeitos?

A investigação reconstruiu a rota de fuga, identificou o veículo usado com avarias de acidente e comparou roupas e bonés dos suspeitos com imagens de câmeras de segurança.

Houve apoio de Outros Polícia na prisão?Sim, a operação da Polícia Civil do Paraná contou com o apoio do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (DOPE) da Polícia Civil de São Paulo.