Renan Santos chama aumento do Bolsa Família de ‘compra de voto’ e pede ação da Justiça Eleitoral

Em Curitiba, candidato do Missão afirmou que reajuste do Bolsa Família favorece Lula, chamou de ‘compra de voto’ e afirmou ter ajuizado ação.

O candidato à Presidência Renan Santos participou de atividade de campanha em Curitiba neste domingo (20) e criticou o aumento do benefício do Bolsa Família anunciado em período eleitoral. Em coletiva na Praça Santos Andrade, ele afirmou que o reajuste favorece o presidente Lula, candidato à reeleição pelo PT, e qualificou a medida como “compra de voto”.

Renan disse que levou o caso à Justiça Eleitoral. "É um absurdo que um Presidente da República, em período eleitoral, venha aumentar o valor de um benefício social de modo a se beneficiar eleitoralmente disso. Isso é criminoso. Isso não pode fazer. O Bolsonaro, inclusive, já foi julgado por crimes similares por alterar programas sociais em ano eleitoral. Por que que o Lula, a três semanas da eleição, pode, ele próprio, aumentar o valor de um benefício que atinge milhões de brasileiros? São mais de 20 milhões de Família. É óbvio que isso é eleitoreiro e é óbvio que, se a Justiça Eleitoral for de fato justa e focada naquilo que é eleitoral, ela vai derrubar", afirmou o candidato.

Ação na Justiça Eleitoral

Renan declarou que apresentou uma ação contra o reajuste do Bolsa Família à Justiça Eleitoral e que o processo está sob análise. Ele afirmou que, na sua visão, alterações no benefício deveriam ocorrer fora do período eleitoral.

Proposta sobre autonomia universitária

Durante o evento em frente à Universidade Federal do Paraná (UFPR), Renan afirmou que pretende "tirar a autonomia universitária do Brasil" caso seja eleito. Segundo ele, o objetivo seria direcionar Universidade para pesquisa e extensão em parceria com a iniciativa privada, priorizando áreas como engenharia, engenharia espacial, geologia por conta das terras raras, biotecnologia e setores ligados à agricultura.

O candidato disse que a mudança estaria vinculada a políticas de Estado quinquenais do Ministério da Educação, com o argumento de aumentar a produtividade e o desenvolvimento econômico, segundo sua fala.

Itinerário de campanha

A passagem de Renan Santos por Curitiba integrou os compromissos de campanha do candidato. A reportagem informou que ele também esteve em cidades de Santa Catarina durante o fim de semana.