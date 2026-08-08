Marreco Day chega a Francisco Beltrão com shows nacionais e o aguardado Clássico das Penas entre Marreco e Pato

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Francisco Beltrão se prepara para receber um evento inédito que promete movimentar a cidade no dia 15 de agosto. O Marreco Day Cresol foi estruturado para oferecer um dia inteiro de entretenimento, unindo gastronomia, shows musicais e a paixão pelo futsal em uma celebração pensada para todas as idades.
A programação começa logo pela manhã, às 9h, transformando a área externa do Ginásio Arrudão em um espaço de convivência. Conforme informações divulgadas pela organização do evento, a iniciativa conta com o patrocínio master da Cresol e o apoio fundamental da Prefeitura de Francisco Beltrão.
A seguir, conheça os detalhes da programação, as atrações musicais confirmadas e como garantir o seu lugar no confronto mais esperado das quadras brasileiras.
As famílias que comparecerem ao Marreco Day encontrarão um ambiente preparado para os pequenos. O Espaço Sou Arte trará artistas caracterizados como personagens infantis, garantindo a alegria da criançada durante todo o período da manhã.
Além das apresentações artísticas, o local contará com brinquedos infláveis, pipoca e algodão doce. O acesso a todas essas atividades realizadas na parte externa do ginásio é totalmente gratuito, incentivando a participação de toda a comunidade.
A partir das 11h, o público poderá aproveitar a praça de alimentação com diversas opções em food trucks. A trilha sonora do Marreco Day Cresol começa com o show do Samba do Brasa, que abre o palco principal para animar o público presente.
A festa continua durante a tarde com mais atrações de peso. Às 15h30, o grupo Oba-Oba Samba House assume o comando, seguido pelo Grupo Molejo, que encerra a programação musical às 17h30, preparando o clima para a grande decisão esportiva da noite.
O ponto alto da celebração ocorre dentro do Ginásio Arrudão, a partir das 20h15. O Clássico das Penas, disputado entre Marreco e Pato, é amplamente reconhecido como o maior clássico do futsal brasileiro, atraindo torcedores de toda a região.
Diferente das atrações externas, que possuem entrada franca, o jogo exige a compra de ingressos. A expectativa é de casa cheia para acompanhar esse duelo emocionante que encerra a primeira edição do evento com chave de ouro.
O Marreco Day Cresol é uma realização do Marreco ABF Futsal e busca fortalecer o vínculo entre o clube e os torcedores locais. A organização recomenda chegar cedo para aproveitar todas as atividades ao ar livre antes do início da partida.
Lembre-se de que a entrada é gratuita para a área externa, mas o ingresso para o jogo dentro do ginásio deve ser adquirido previamente. Prepare a família para um dia repleto de cultura, esporte e lazer em Francisco Beltrão.
1. Quando acontece o Marreco Day Cresol? O evento será realizado no dia 15 de agosto, em Francisco Beltrão.
2. O acesso às atrações externas é pago? Não, todas as atrações realizadas em frente ao Ginásio Arrudão durante o dia são gratuitas.
3. Preciso comprar ingresso para o jogo de futsal? Sim, para acompanhar o Clássico das Penas entre Marreco e Pato dentro do ginásio, é necessário adquirir o ingresso.
4. Quais são as principais atrações musicais? O evento contará com Samba do Brasa, Oba-Oba Samba House e o Grupo Molejo.
5. Onde será realizado o evento? Toda a programação ocorre em frente ao Ginásio Arrudão e, posteriormente, o jogo acontece dentro da arena.