McGregor encontra Poatan e comenta polêmica no UFC: “Foi na nuca, eu vi”

Conor McGregor e Alex Poatan Pereira protagonizaram um encontro inédito nos bastidores do UFC 329, neste sábado (11), em Las Vegas. Horas antes de voltar ao octógono após cinco anos de afastamento, o irlandês conversou com o brasileiro e comentou a polêmica envolvendo a última luta de Poatan.

Ao relembrar o duelo contra Ciryl Gane, no UFC realizado na Casa Branca, McGregor saiu em defesa do brasileiro e afirmou ter visto golpes ilegais durante o combate.

“Foi na nuca, eu vi”, disse o ex-campeão do UFC ao conversar com Poatan.

A luta entre Poatan e Gane terminou cercada de controvérsias. O brasileiro reclamou de diversos golpes na região da nuca, considerada ilegal pelas regras do MMA, e chegou a mostrar o inchaço provocado pelos impactos após o combate. O árbitro Herb Dean, alvo das críticas, publicou posteriormente um vídeo explicando sua interpretação dos lances e utilizou até uma trena para demonstrar os limites da área em que os golpes são permitidos.

Apesar de apoiar a reclamação de Poatan, McGregor aconselhou o brasileiro a não prolongar a discussão. “Deixa para lá!”, afirmou.

O encontro marcou a primeira vez em que os dois lutadores estiveram frente a frente. Durante a conversa, Poatan convidou McGregor para fazerem alguma atividade juntos quando o irlandês tiver disponibilidade. Em resposta, o ex-campeão elogiou os filhos do brasileiro e afirmou que eles têm “sangue de campeões”.

McGregor é a principal atração do UFC 329 e retorna ao octógono neste sábado após cinco anos sem lutar. O irlandês enfrenta Max Holloway na luta principal do evento, disputado em Las Vegas.

Card completo do UFC 329

Card preliminar — 18h (de Brasília)

Alessandro Costa x Cody Durden — peso-mosca

Ryan Gandra x Zachary Reese — peso-médio

Farid Basharat x John Garza — peso-galo

Damian Pinas x César Almeida — peso-médio

Tracy Cortez x Wang Cong — peso-mosca feminino

Luke Riley x Kai Kamaka — peso-pena

Cody Garbrandt x Adrian Yañez — peso-galo

Gable Steveson x Elisha Elliot — peso-pesado

Nikita Krylov x Robert Whittaker — meio-pesado

Card principal — 22h (de Brasília)

King Green x Terrance McKinney — peso-leve

Brandon Royval x Lone’er Kavanagh — peso-mosca

Cory Sandhagen x Mario Bautista — peso-galo

Benoit Saint Denis x Paddy Pimblett — peso-leve

Conor McGregor x Max Holloway — peso-meio-médio

Cinco anos longe do UFC foram marcados por polêmicas

Desde a derrota para Dustin Poirier, em julho de 2021, Conor McGregor permaneceu longe do octógono e acumulou uma série de controvérsias. Além de adiar o retorno por problemas físicos, o irlandês foi alvo de investigações por denúncias de agressão sexual nos Estados Unidos, perdeu contratos comerciais após ser responsabilizado em um processo civil por agressão sexual na Irlanda e chegou a anunciar a intenção de disputar a Presidência do país em 2025, com um discurso anti-imigração. Entre um episódio e outro, também se envolveu em casos de direção perigosa, discussões públicas e frequentes provocações a adversários nas redes sociais.