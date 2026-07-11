O CHOPP MAIS GELADO DA EXPOBIRA ESTÁ TE ESPERANDO!Hoje o nosso caminhão do Ch…

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
🍻🔥 O CHOPP MAIS GELADO DA EXPOBIRA ESTÁ TE ESPERANDO! 🔥🍻
Hoje o nosso caminhão do Chopp Colônia estará novamente pertinho do rodeio, pronto para refrescar a sua noite com aquele chopp trincando de gelado! 🍺❄️
Reúna os amigos, aproveite a festa e venha brindar com a gente. Porque rodeio bom combina com chopp de qualidade!
📍 Procure o caminhão do Chopp Colônia e venha viver esse momento. Te esperamos! 🍻🤠
Source link
More: The Global Track