Médico brasileiro é preso por suspeita de abrir malas e furtar objetos no aeroporto de Miami

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Um médico brasileiro foi preso suspeito de abrir as bagagens de passageiros e furtar pertences no Aeroporto Internacional de Miami neste último domingo. Segundo a imprensa internacional, Marcos Danilo Assunção Oliveira, de 68 anos, foi acusado de furto qualificado de terceiro grau.
O site de notícias NBC News afirmou que na sexta-feira o médico foi visto em imagens de câmeras de segurança do aeroporto rondando a área de retirada de bagagens da American Airlines. Segundo o boletim de ocorrência, Oliveira começou a abrir várias malas que estavam na esteira de bagagens e roubar os itens.
O valor dos objetos roubados foi estimado em cerca de US$ 1.350 (R$ 6.953,31), segundo o relatório policial. O médico foi então encontrado e preso. De acordo com a NBC News, as autoridades informaram que o homem não teve voos ativos com a American Airlines nos últimos seis meses. Três vítimas foram identificadas, enquanto outras aguardam identificação.
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